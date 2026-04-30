El ciclo Los Jueves en la Catedral de Jaén profundizará en su décimo cuarta edición en el aspecto escultórico

Presentación del ciclo Los Jueves en la Catedral. - FCRJ

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Los Jueves en la Catedral de Jaén celebrará entre los próximos 7 y 28 de mayo su decimocuarta edición, en la que se profundizará en el aspecto escultórico.

Este programa, promovido por la Fundación Caja Rural de Jaén en colaboración con el Cabildo de la Catedral y la Universidad de Jaén, contempla tres visitas guiadas, un concierto y dos conferencias en la seo.

Pretende "fomentar la cultura y generar conocimiento de esta gran casa que es la Catedral de Jaén", según ha explicado este jueves el gerente de la fundación, Luis Jesús García-Lomas, durante la presentación del ciclo. Un acto que también ha contado con el deán, Francisco Juan Martínez, y la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres.

"Es una suerte poder presentar un año más este ciclo que es preámbulo de la próxima exposición en la que conmemoraremos el 125 aniversario del nacimiento de Jacinto Higueras, que cultivó la escultura aquí en la Catedral y en la provincia. Es una manera de reconocer la valía de los autores jiennenses", ha destacado.

Por su parte, el deán de las catedrales de Jaén y Baeza se ha referido a esta cita como "un clásico del panorama cultural jiennense" y ha trasladado su agradecimiento a la Fundación Caja Rural "por la apuesta que hace por nuestra Catedral, con restauraciones, actividades culturales y con los conciertos que sirven como punto de referencia obligado" en la ciudad.

A través de la Cátedra Andrés de Vandelvira, la UJA es otra de las instituciones implicadas en la organización de unas propuestas que "van a sugerir, en general, lo que quieren los artistas, los escultores más concretamente, de hacer tangible lo inabarcable". "Así que vamos a disfrutar de un ciclo muy interesante", ha apuntado la vicerrectora de Cultura.

Las actividades se desarrollarán en la sacristía de la Catedral con inicio a las 20,00 horas y acceso gratuito. Las visitas guiadas partirán desde los diferentes puntos de encuentro establecidos y el plazo de reserva de plazas --con límite de 30 por visita-- está abierto desde este jueves en la web fundacioncrj.es

El ciclo arrancará el 7 mayo con tres visitas guiadas: al archivo, a la exposición permanente en la logia y a otras dependencias de la Catedral. El siguiente jueves, día 14, se ha programado el concierto de Anacronía 'Diálogo entre épocas, Johann Christian Bach y Carl Friedrich Abel '.

El 21 de mayo, tendrá lugar la conferencia 'El escultor como mediador con lo divino en el Barroco hispánico', a cargo de Manuel Arias, jefe de la colección de escultura hasta 1700 del Museo Nacional del Prado.

También de este museo, participará el día 28 la jefa de la colección de escultura desde 1700 y de artes decorativas, Leticia Azcue, quien realizará 'Consideraciones en torno a la escultura española de los siglos XVIII al XX'.