Cielos despejados y ascenso de las temperaturas en Andalucía durante la semana, superando los 30 grados

Archivo - Imagen de archivo de una playa en Andalucía. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado este lunes que Andalucía tendrá cielos despejados o poco nubosos durante toda la semana con un ascenso generalizado de las temperaturas que podrían alcanzar los 33 grados en Sevilla en el fin de semana.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha resaltado el ascenso de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, "produciendose la mayor subida el martes y el miércoles con un ascenso de tres grados cada día".

En cuanto a las temperaturas mínimas nocturnas podrían situarse en torno a los 15 o 16 grados en el Valle del Guadalquivir, según la previsión. Todo ello, ha explicado Del Pino, "se debe a un potente anticiclón que bloqueará la entrada de borrascas en la comunidad".

Por último, en cuanto al viento, el delegado ha afirmado que este lunes predominará viento de Levante y también viento del noroeste en casi toda Andalucía. "Pero en el estrecho y alborán no es del noroeste, sino que es del oeste, por tanto, es un viento de poniente que soplará fuerte en el estrecho y en puntos del mar de alborán, pero el martes empieza a disminuir ese viento".