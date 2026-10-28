Cien agricultores de Córdoba que iban a la tractorada en Madrid, atrapados en Ciudad Real tras el accidente ferroviario

Archivo - Un tren AVE parado en una estación de la provicia de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de agricultores asociados a la patronal agraria Asaja Córdoba y que se desplazaban en un tren AVE desde la capital cordobesa a Madrid, para participar en la tractorada que se había convocado en la capital de España, han sido desembarcados en la estación ferroviaria de Ciudad Real, a causa del corte del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, como consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Así lo han precisado a Europa Press fuentes de Asaja Córdoba, aclarando que desde Renfe se ha ofrecido a los pasajeros del AVE afectado su traslado a Madrid a través de la red de cercanías, pero los agricultores de Asaja, ante la suspensión de la tractorada a causa del accidente ferroviario, han optado por regresar a Córdoba por sus propios medios.

En este caso, ha sido la organización agraria la que se ha encargado de fletar autobuses para que les recojan en la estación ferroviaria de Ciudad Real y, de esta forma, puedan retornar a la capital cordobesa por carretera, tras haber estado en el interior del tren, en las vías, inicialmente parado a poca distancia de Ciudad Real, si bien, poco después, el AVE en el que se desplazaban avanzó hasta la estación de la citada ciudad manchega, donde desembarcaron los pasajeros, que salieron de Córdoba hacia Madrid a las 7,42 horas de este miércoles.