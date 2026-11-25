El investigador Ángel Lora durante el encuentro. - UCO

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de UCODemocrática, el programa de asesoramiento científico para la gestión pública de la Universidad de Córdoba (UCO), se ha estrenado este pasado martes con un encuentro en Lucena dedicado a la adaptación de las ciudades al cambio climático.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que detalla que 2026 fue el verano más caluroso en la península desde que hay registros. Eso se nota en el día a día de pueblos y ciudades, sobre todo, si están situados en el sur y el arco mediterráneo. El aumento del estrés térmico o efectos como la isla de calor que sube la temperatura en zonas con concentración de tráfico, poca vegetación y alto uso de aire acondicionado acaban afectando a la habitabilidad de las ciudades y a la salud de las personas.

De hecho, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, en la actualidad, los principales problemas de pueblos y ciudades son tres: las altas temperaturas, la escasez de sombra y las escorrentías que provocan las lluvias intensas sumadas a suelos poco porosos.

La necesidad de adaptar pueblos y ciudades a esta nueva realidad para mejorar su habitabilidad se torna, por tanto, esencial para las administraciones públicas. Por eso, el tema ha protagonizado la primera de las sesiones de la tercera edición del programa de asesoramiento científico a gestores públicos UCODemocrática, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO.

Este primer encuentro del curso se ha celebrado este pasado martes ayer en la Casa de los Mora de Lucena y ha atraído a gestores de políticas públicas, representantes de partidos políticos o miembros de asociaciones de Carcabuey, Montalbán, Lucena y la Junta de Andalucía. Las personas asistentes han podido conocer las propuestas con evidencia científica para hacer frente al cambio climático en pueblos y ciudades presentadas los investigadores de la UCO José Luis Sánchez y Ángel Lora y la investigadora Enriqueta Martín-Consuegra y compartir experiencias y necesidades de sus respectivos municipios.

José Luis Sánchez, investigador del grupo de investigación TEP974 RATE ha abierto el encuentro mostrando los estudios de estrés térmico que su grupo ha hecho en el centro de Córdoba y en el barrio del Santuario. Mientras en el paseo por el centro histórico cordobés en verano provocó niveles de estrés térmico severo y puso de relevancia la necesidad de sombra, el ensayo en el barrio del Santuario demuestra cómo actuaciones como fachadas y pérgolas vegetadas ayudaban a bajar la temperatura radiante. Medir la temperatura de cada calle y cada barrio ayuda a detectar zonas de actuación y adecuarlos mejor.

Por su parte, la investigadora del grupo AGR221 Enriqueta Martín-Consuegra se ha centrado en los beneficios de las actuaciones basadas en la naturaleza para mitigar el calor, pero también para hacer frente a escorrentías e inundaciones. Techos y fachadas verdes y arbolado urbano que ayudan a generar sombra y reducir la temperatura o pavimentos permeables, alcorques drenantes y jardines de lluvia que ayudan a evitar las escorrentías son algunas de esas actuaciones que pueden ayudar a mejorar la vida en las ciudades.

Por último, Ángel Lora, investigador del grupo RNM322, se ha centrado en los beneficios del arbolado urbano, su distribución, especies que mejor se adaptan a determinados usos y servicios ecosistémicos que aportan. Una buena cobertura arbórea en la ciudad ayuda a filtrar partículas contaminantes, baja la temperatura del aire y ofrece sombras que mejoran los trayectos y la vida de vecinos y vecinas. Como ejemplo, ha mostrado actuaciones en las que los árboles habían mejorado calles de la ciudad de Córdoba y un estudio sobre el potencial de los 97 árboles del Patio de los Naranjos de la capital.

La importancia de incluir este tipo de actuaciones desde la planificación de nuevas zonas o de rehabilitaciones de zonas ya existentes quedó clara en una conversación que se centró en un intercambio de experiencias y necesidades por parte de las personas asistentes y propuestas de soluciones viables por parque del equipo investigador.

El encuentro, que ha contado con la colaboración del Centro de Desarrollo Territorial de Lucena, da paso a tres encuentros más con temas seleccionados a través de una consulta pública: el 1 de diciembre se hablará sobre políticas sociales e inclusión en Baena; el 9 de diciembre sobre energía y transición energética en Pozoblanco y el 16 de diciembre en Cabra sobre gestión del Patrimonio.

CÓMO PARTICIPAR

La actividad está abierta a la participación de concejales de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, diputados provinciales, parlamentarios andaluces, diputados en el Congreso, senadores, formen parte del gobierno o de la oposición, así como personal asesor y técnico de los grupos políticos y de los diferentes servicios de las administraciones.

Podrán asistir también la militancia y cargos orgánicos de los partidos políticos, asociaciones, sindicatos y otras organizaciones sociales. Para participar, solo es necesario cumplimentar el formulario 'https://forms.gle/nLQE6BY3H78PDyZJ7'.

UCODemocrática es una acción contemplada dentro del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.