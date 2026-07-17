Científicos concluyen que usar TikTok como parte de una asignatura universitaria ayuda a mejorar las notas

Móvil con imagen de la red social TikTok. Archivo. - UGR

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Crear vídeos cortos en la red social TikTok dentro de la dinámica de una asignatura universitaria no solo atrae a los estudiantes, sino que mejora sus notas y su capacidad para trabajar en equipo, según evidencia un estudio publicado por científicos de la Universidad de Granada (UGR) en la revista internacional Acta Psychologica.

El trabajo aporta, por primera vez, evidencia experimental sobre el potencial pedagógico de la plataforma más utilizada por la Generación Z, la de los nacidos entre 1997 y 2012. La investigación se ha realizado con 971 estudiantes de primer año de seis titulaciones universitarias del área de economía y empresa.

El diseño del análisis ha dividido a los participantes en dos grupos: uno ha usado TikTok, creando vídeos de entre 50 y 90 segundos en equipos de tres o cuatro personas para explicar conceptos de marketing, y el otro ha seguido la metodología docente habitual.

Los resultados se han medido al inicio y al final del semestre, lo que permite atribuir las diferencias observadas directamente a la intervención.

"Los datos son contundentes. Los estudiantes que han formado parte de la actividad con TikTok han logrado casi dos puntos más que sus compañeros en las tareas de clase y también han mejorado en el examen final", explica Manuel Alonso Dos Santos, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y autor del estudio.

El catedrático del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados Francisco Liébana y la profesora Elena Higueras también firman este artículo.

Además, mientras que la motivación y la satisfacción con la asignatura han bajado durante el semestre en el grupo de metodología tradicional, los estudiantes con TikTok han revertido completamente la tendencia.

Uno de los hallazgos más relevantes es el impacto en el desarrollo de competencias profesionales. La naturaleza colaborativa de la actividad ha favorecido la capacidad de resolución de problemas y la gestión de conflictos dentro de los grupos, "dos cualidades de alta demanda en el mercado laboral", recuerda el catedrático que firma la investigación.

Este es el primer trabajo que analiza de forma multidimensional el efecto que causa TikTok sobre el funcionamiento en equipo, lo que lo sitúa como referencia en el campo de la innovación docente.

Los investigadores concluyen que integrar en el aula las redes sociales que los estudiantes ya utilizan en su vida cotidiana transforma la experiencia de aprendizaje y suma al desarrollo de competencias esenciales para el futuro profesional.

La investigación ha sido financiada por un Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Granada (22-93).