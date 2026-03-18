Científicos de Granada identifican en la microbiota urinaria nuevas claves para diagnosticar el lupus renal

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GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, en colaboración con la Universidad de Granada, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) y la Universidad de Almería, han descubierto que determinadas señales presentes en las bacterias de la orina podrían ayudar a detectar el daño renal asociado al lupus.

Estos hallazgos apuntan a la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias diagnósticas más sencillas y no invasivas para esta enfermedad.

El lupus es una enfermedad autoinmune compleja en la que el propio sistema inmunitario ataca por error distintos órganos del cuerpo, provocando inflamación y, con el tiempo, alteraciones en su funcionamiento, entre ellos los riñones.

Cuando afecta al riñón, se denomina nefritis lúpica, una de las complicaciones más graves y una de las principales causas de muerte en estos pacientes.

Actualmente, el diagnóstico de esta afectación renal se basa en análisis clínicos que no siempre son específicos y, sobre todo, en la realización de una biopsia renal, una técnica altamente compleja e invasiva.

Aunque tradicionalmente la orina de las personas sanas se ha considerado estéril, recientes estudios han demostrado que en la vejiga existe una pequeña comunidad de bacterias que conviven de forma natural con nuestro organismo.

A partir de esta evidencia, el equipo investigador ha estudiado la microbiota urinaria de cerca de 600 personas, comparando muestras de individuos sanos, pacientes con lupus sin afectación renal y pacientes con lupus renal.

Gracias a técnicas avanzadas de secuenciación genética, han identificado cambios en la composición de estas bacterias en quienes presentan afectación renal.

Además, utilizando herramientas de inteligencia artificial, lograron detectar dos genes bacterianos con un notable potencial como marcadores biológicos del lupus renal.

En conjunto, estos hallazgos podrían sentar las bases para desarrollar en el futuro una prueba diagnóstica más rápida y menos invasiva. El estudio también muestra diferencias en la actividad de las bacterias presentes en la orina según el tipo de lupus.

En los pacientes sin afectación renal se observó un aumento en el metabolismo bacteriano de aminoácidos, es decir, en la forma en que estas bacterias procesan determinados componentes básicos de las proteínas.

Este mayor metabolismo se relaciona con una menor disponibilidad de aminoácidos con capacidad proinflamatoria, como la leucina y la valina.

Sin embargo, este patrón no se detectó en los pacientes con lupus renal, donde los niveles más elevados de estos aminoácidos podrían contribuir a mantener la inflamación persistente del aparato urinario que caracteriza a esta complicación.

Según Virginia Pérez Carrasco, investigadora predoctoral del grupo E16-Microbiología Emergente y Traslacional del ibs.Granada y primera autora del estudio, "identificar biomarcadores en orina supone un avance hacia una medicina más personalizada en el lupus".

"Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de herramientas que permitan un diagnóstico más temprano y un seguimiento más preciso de la afectación renal, reduciendo la carga que supone para los pacientes la realización de biopsias", ha dicho.