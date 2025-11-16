Cientos de granadinos "abren" la Puerta de la Justicia en apoyo de la candidatura Granada 2031

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada ha vivido este domingo una jornada histórica marcada por la emoción, la participación y el compromiso colectivo con la cultura. Con motivo del Día Mundial del Patrimonio, el Ayuntamiento ha celebrado un gran acto en la Puerta de la Justicia de la Alhambra, lo que va a ser en una imagen inolvidable del apoyo de la ciudad a la candidatura Granada 2031. La respuesta de los granadinos fue notable desde el primer momento.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, desde primeras horas de la mañana han comenzado a reunirse personas de todas las edades en Plaza Nueva, que han disfrutado de las actuaciones que con motivo del Día del Patrimonio se han celebrado en este lugar tan emblemático, para después sumarse a la expedición simbólica convocada bajo el nombre "La mano y la llave". A las 12,30 horas, la marcha inició su recorrido hacia la Alhambra, en un ambiente festivo.

A su llegada a la Puerta de la Justicia, símbolo de la candidatura, el cineasta granadino Manuel Sicilia ha dirigido la grabación del gran vídeo colectivo que mostrará al mundo el sueño de Granada por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Los participantes recrearon elementos inspirados en las leyendas de Washington Irving, creando una estampa única que quedará como recuerdo para la ciudad y como mensaje de unidad hacia Europa.

Durante toda la jornada, la ciudad ha podido disfrutar de un amplio programa de actividades culturales distribuidas por numerosos espacios de Granada, diseñadas para poner en valor el patrimonio histórico, natural y monumental de la ciudad. Familias, jóvenes, mayores y visitantes se sumaron a las propuestas, reafirmando que Granada es una ciudad que vive y protege su cultura.

El Ayuntamiento ha agradecido la extraordinaria respuesta ciudadana y ha destacado que este acto representa mucho más que una celebración: "simboliza el impulso colectivo con el que Granada avanza hacia 2031. La participación masiva de la ciudadanía confirma que la capitalidad cultural es un proyecto compartido, construido desde la identidad, el patrimonio, la creatividad y la ilusión".

"El Día Mundial del Patrimonio concluyó con un profundo sentimiento de orgullo y pertenencia. Granada dio hoy una muestra de unidad y de confianza en su futuro cultural. La imagen de unión frente a la Puerta de la Justicia se convierte ya en uno de los momentos más significativos del camino hacia Granada 2031".