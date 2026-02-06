Cierra el Aeropuerto de Córdoba por seguridad ante la crecida del río Guadalquivir

La pista del Aeropuerto de Córdoba, al fondo, afectada ya por la crecida del río Guadalquivir. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Córdoba permanecerá cerrado durante todo este viernes por motivos de seguridad, ante la crecida del río Guadalquivir que en la capital supera los 5,6 metros de altura, tras mantener una subida paulatina desde hace días, más acrecentada con el paso de la borrasca Leonardo en las últimas horas.

En este sentido, desde Aena han informado de que no hay vuelos comerciales programados, al tiempo que han trasladado permanecer atentos a las actualizaciones de las cuentas oficiales del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y mantener la precaución en los desplazamientos.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23,00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.

En la capital ya han sido desalojadas un total de 704 viviendas, en parcelaciones cercanas al río Guadalquivir y el arroyo La Lancha, todo ello dentro de la orden del comité asesor provincial del plan de emergencias, que ha acordado en la tarde de este jueves el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del río Guadalquivir.

SIMILAR AL AÑO 2010

Al respecto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabaja con un escenario de riesgo similar al de las inundaciones registradas en febrero del año 2010, con unas 3.000 personas afectadas. Las medidas se han puesto en marcha de manera ordenada.

En concreto, las localidades afectadas por los desalojos son Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca de Córdoba, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río, así como en la capital. Entre algunas medidas, se mantiene la suspensión de la actividad lectiva en centros educativos vinculados a las zonas afectadas, a la vez que en la capital, el Palacio de Deportes de Vista Alegre se ha habilitado como principal punto de evacuación para los vecinos desalojados, aunque si hace falta, se activará como punto de evacuación el polideportivo de la Fuensanta. Además, la Policía Nacional vigila las zonas con las viviendas desalojadas.

El puesto de mando avanzado del comité asesor provincial del plan de emergencias se ha ubicado en el edificio Plaza de la Constitución, sede de la Junta de Andalucía en la provincia.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido a las 18,44 horas de este jueves un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos que se encuentran en el entorno más próximo al cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba.