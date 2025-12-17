Cierra el albergue temporero de Alcaudete y la ocupación media de los 13 operativos en la provincia de Jaén es del 52%

Archivo - Albergue de temporeros de Alcalá la Real - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El albergue de temporeros de Alcaudete (Jaén) ha sido el primero de la red de albergues que ha cerrado sus puertas, mientras que la media de ocupación de los 13 albergues restantes que permanecen operativos es del 52 por ciento, según datos facilitados a Europa Press desde la Junta de Andalucía.

Por el momento siguen abiertos Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Jaén, Mancha Real, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Torredonjimeno, Villatores, Úbeda, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. Estos 14 albergues para temporeros que vienen a trabajar a la campaña de aceituna suman un total de 539 plazas, de las que se han ocupado 283 en la última noche.

Los albergues con mayor ocupación han sido Alcalá la Real, con solo dos plazas libres, Torredelcampo, con tres plazas libres, y Úbeda, con ocho plazas libres. En el lado contrario, el de Jaén capital, el mayor de la provincia con 170 plazas habilitadas, ha tenido ocupadas en la última noche 78. En el caso de Villatorres, de sus 18 plazas, solo se han ocupado tres, mientras que en Porcuna se han quedado libres 12 plazas al contar con nueve personas usuarias.

Por lo general, los temporeros pueden permanecer cinco días y cuatro noches en cada uno de estos albergues, de modo que se favorezca la movilidad de quienes buscan trabajo.

Para la presente campaña han abierto 14 albergues en la provincia con un total de 565 plazas. A estas hay que sumar las 60 del dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento de Jaén habilitó con Cruz Roja el pasado 13 de noviembre en la capital jiennense para reforzar las plazas del albergue.