Cinco consejeros y otros 44 altos cargos de la Junta cobran indemnización por vivienda

Actualizado 16/05/2019 16:20:54 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco consejeros del actual Gobierno andaluz cobran la indemnización mensual por vivienda y alojamiento a que tienen derecho por acuerdo de Consejo de Gobierno. Los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre; Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo; Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, son los perceptores de esta retribución en especie.

Estos cinco consejeros forman parte de un listado de 84 altos cargos que cobran o han cobrado esta prestación. La representatividad de la actual Administración autonómica en ese listado es de 49 altos cargos, el 58% del total, lo que supone que el 42% restante corresponde a la anterior Administración socialista presidida por Susana Díaz.

Estos datos se desprenden del listado de perceptores de indemnizaciones mensuales por vivienda y alojamiento fechadas a 31 de marzo hechas públicas por el Gobierno andaluz a través de su Portal de Transparencia, consultado por Europa Press.

La retribución de los actuales integrantes del Gobierno andaluz representa una amplia horquilla. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha percibido 167 euros el mes de enero. El titular de Hacienda, Juan Bravo, ha recibido 1.667,82 euros en febrero (306,02) y marzo (1.361,80). La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha percibido 4.813,98 euros en enero (292,76), febrero (1.426,70) y marzo (1.426,70). La responsable de Agricultura, Carmen Crespo, ha cobrado 497 euros de enero. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha recibido 2.853,40 euros de febrero (1.426,70) y marzo (1.426,70).

Otros representantes del actual Gobieno andaluz presentes en el listado son el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha percibido una única retribución de 1.426,70 euros en febrero. La también viceconsejera de Agricultura, Ana María Corredera, ha cobrado 176 euros de enero. La viceconsejera de Empleo, María Isabel Balbín, ha percibido 1.683,34 euros de enero (256,64) y febrero (1.426,70).

Entre los perceptores del último Gobierno socialista figuran el ex vicepresidente Manuel Jiménez Barrios (1.019,85 euros), los ex consejeros María José Sánchez Rubio (416,95 euros), Javier Carnero (270,95 euros), y Felipe López (1.426,70 euros). Todos ellos han percibido una única mensualidad, correspondiente a enero. El también ex consejero de Salud y director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Aquilino Alonso, aparece en la lista con una retribución de 2.415,57 euros, correspondientes a enero (1.229,74) y febrero (1.185,83).

OBJETO DE DISPUTA CON EL PSOE

La continuidad en el cobro de estas retribuciones por el actual Gobierno andaluz ha sido objeto de disputa con la oposición, en particular, con el PSOE, que ha puesto el acento en las críticas que recibían cuando el PP se encontraba en la oposición y se hacían públicas las cantidades que percibían los altos cargos socialistas en concepto de alojamiento.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, descartó el pasado 6 de febrero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la eliminación de esta retribución en especie, aunque aseguró entonces que se iba a pedir "la máxima moderación".

De igual forma, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, aseguró que "lo que está claro es que hay unas ayudas para que los altos cargos que tienen que desplazarse y tienen que vivir en Sevilla", pero esto es algo "normal".

Ni el vicepresidente ni el consejero de la Presidencia figuran en el listado de altos cargos que perciben retribución mensual en concepto de vivienda o alojamiento.