Se han intervenido más de 1.700 plantas de marihuana, 50 gramos de cocaína, 800 gramos de hachís, joyas, 1.500 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama, diferentes armas blancas y de aire comprimido, cartuchos, teléfonos móviles y otros bienes. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Baza (Granada) han detenido a cinco personas y han desmantelado cuatro plantaciones de marihuana en el interior de cuatro viviendas ubicadas en el municipio jiennense de Pozo Alcón y en el granadino de Cuevas del Campo, en los que se han intervenido más de 1.700 plantas de esta especie. La operación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones.

Según señalan en un comunicado, el cuerpo ha llevado a cabo nueve registros en la madrugada de este pasado jueves en dos domicilios ubicados en los municipios de Pozo Alcón y Cuevas del Campo dentro de la denominada 'Operación Carpintero'.

En cuatro de las viviendas inspeccionados se localizaron varias habitaciones habilitadas para el desarrollo vegetativo de las plantas de marihuana con sistemas de iluminación, aireación y ventilación.

En dichas viviendas fueron incautadas más de 1.700 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, algunas de ellas en avanzado estado de floración, distribuidas por habitaciones.

Además de la marihuana, se han intervenido 50 gramos de cocaína, 800 gramos de hachís, diferentes joyas, 1.500 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama, diferentes armas blancas y de aire comprimido, cartuchos, teléfonos móviles, balanzas de precisión, envasadoras al vacío, chalecos antibalas y otros artículos.

Según señala la Policía, algunas de las viviendas disponían de puertas con un alto nivel de seguridad, lo que dificultó las maniobras de entrada a los agentes.

Durante los registros se comprobado las conexiones ilegales al fluido eléctrico, y se ha detenido en ese momento a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, todas ellas con antecedentes policiales previos y de entre 32 y 56 años. Los detenidos son investigados por los delitos de trafico de drogas, grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico

En esta operación han participado agentes de la Comisaría Local de Baza y Comisaría Provincial Granada de las diferentes Unidades de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana.