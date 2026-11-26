Una de las plantaciones desmanteladas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los servicios de prevención de la delincuencia y lucha contra el tráfico de drogas que desarrolla la Comandancia de Córdoba, ha llevado a cabo durante el pasado mes de octubre cinco actuaciones en las localidades de La Carlota, Fernán Núñez y La Rambla que han permitido desmantelar cuatro plantaciones de marihuana, dos de ellas en el exterior y otras dos instaladas en el interior de viviendas, así como un punto de venta activo de sustancias estupefacientes. Los operativos se han saldado con cinco detenidos y seis investigados.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, las actuaciones, desarrolladas por distintas unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Montilla, han culminado con la detención de estas personas y la investigación de otras tres por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, mientras que otras tres personas han sido investigadas por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

Las primeras intervenciones tuvieron lugar en la pedanía de Montealto, perteneciente al término municipal de La Carlota, donde los agentes del Puesto de la Guardia Civil de dicha localidad, tras recibir información sobre la posible existencia de cultivos de marihuana, iniciaron las correspondientes gestiones de investigación.

Como resultado de estas actuaciones, los agentes localizaron una parcela en cuyo interior se encontraba un cultivo oculto mediante una malla de ocultación, donde localizaron cinco plantas de marihuana de gran tamaño.

En una segunda actuación, desarrollada en colaboración con agentes del Puesto de La Victoria y la Policía Local de La Carlota, se localizaron otras 14 plantas de marihuana en un huerto situado en la misma pedanía de Montealto.

Como resultado de ambas actuaciones, tres vecinos de la localidad fueron investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes.

FERNÁN NUÑEZ

En Fernán Núñez, la Guardia Civil desarrolló otras dos actuaciones. La primera de ellas permitió desmantelar una plantación de marihuana tipo 'indoor' instalada en el interior de una vivienda.

Durante el registro de las instalaciones, los agentes localizaron 308 macetas destinadas al cultivo de marihuana y marihuana ya seca. Asimismo, intervinieron más de 20 litros de fertilizantes y diverso material empleado para el mantenimiento de la plantación, entre ellos lámparas, básculas, bolsas, focos de calor y equipos de aire acondicionado.

Esta actuación se saldó con la detención de dos personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, así como con la investigación de una tercera persona por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

En una segunda intervención, los agentes lograron desmantelar un punto activo de venta de droga. Durante la actuación se intervinieron 250 gramos de cogollos de marihuana dispuestos para su venta en bolsitas de 1 gramo, 390 gramos de marihuana picada y 1,63 gramos de hachís, una pequeña cantidad de dinero en billetes y monedas de distinto valor.

Asimismo, los agentes localizaron dos básculas de precisión, dos teléfonos móviles, una navaja, un arma corta de aire comprimido y tabaco de contrabando. Esta actuación se saldó con la detención de dos personas y la investigación de una tercera, propietaria del inmueble por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

PLANTACIÓN INDOOR EN LA RAMBLA

La última de las actuaciones se desarrolló en la localidad de La Rambla, en colaboración con la Policía Local, tras las investigaciones realizadas, que permitieron localizar una vivienda donde se desarrollaba una actividad de cultivo de marihuana.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron una entrada y registro en el inmueble, donde localizaron, en la segunda planta de la vivienda, dos habitaciones acondicionadas para el cultivo de marihuana, dotadas de sistemas de iluminación, climatización y filtros para evitar la salida de olores al exterior.

Durante el registro se intervinieron 248 plantas de marihuana en proceso de secado y 300 esquejes preparados para su posterior plantación. Asimismo, los agentes localizaron numerosos restos de cosechas anteriores, que apuntaban a una actividad de cultivo continuada en el inmueble.

La actuación culminó con la detención del propietario de la vivienda como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

INVESTIGACIÓN Y COLABORACIÓN POLICIAL

Las cinco actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Montilla, en el marco de los dispositivos establecidos para combatir el cultivo y la distribución de sustancias estupefacientes en la provincia.

La colaboración ciudadana y la coordinación entre las distintas unidades de la Guardia Civil y las policías locales de las poblaciones donde se han desarrollado los operativos, han resultado fundamentales para la detección de las actividades ilícitas y el desarrollo de las investigaciones.

La colaboración de la empresa suministradora de electricidad ha permitido realizar las comprobaciones técnicas necesarias para determinar posibles defraudaciones de fluido eléctrico asociadas a las instalaciones de cultivo.

Las diligencias instruidas junto a los detenidos y personas investigadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.