Cinco empresas optan a ejecutar la remodelación integral de cuatro calles del Realejo (Granada) por 1,57 millones

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas han presentado oferta para ejecutar las obras de mejora de cuatro calles del Realejo (calle Santiago, Solares, Somosierra y Comendadoras de Santiago). Una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Granada con una inversión de 1.570.511,94 euros y cuyo inicio está previsto después de Semana Santa, con un plazo de ejecución estimado de ocho meses.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota, esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, el programa de inversión con el que el Ayuntamiento está "impulsando la mejora de los barrios de Granada y que prevé destinar cerca de 40 millones de euros a más de 60 actuaciones repartidas por todos los distritos de la ciudad".

Al proceso de licitación concurren las mercantiles Bitum Asfaltos Granada (Bitum), Aquaterra, Soluciona, Albaida y Prodesur, empresas que compiten por la adjudicación de esta "intervención estratégica para la mejora del barrio".

En este sentido, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "la mejora de la situación económica y la estabilidad financiera del consistorio nos está permitiendo impulsar más inversiones y generar confianza en el sector". Además, ha indicado que "cinco empresas concurran a esta licitación demuestra que Granada es actualmente una administración solvente, fiable y atractiva para trabajar", ha expuesto.

Asimismo, Carazo ha añadido que "estas obras no son solo una mejora estética, suponen calles más accesibles, seguras y cómodas para el día a día de los vecinos" y ha explicado que "seguimos actuando barrio a barrio para modernizar Granada sin perder la identidad de nuestros espacios históricos".

De este modo, el proyecto "permitirá modernizar de manera integral este ámbito del barrio, mejorando la accesibilidad, la movilidad peatonal, la seguridad y la calidad del espacio público mediante una actuación completa que renovará tanto la superficie de las calles como las infraestructuras subterráneas".

Por tanto, la intervención contempla "la implantación de plataforma única en gran parte de los viales, la eliminación de barreras arquitectónicas y la sustitución de pavimentos y acerados por soluciones más cómodas, seguras y duraderas". En concreto, en la calle Santiago --principal eje de conexión con la Plaza del Realejo-- se llevará a cabo una renovación total del vial para darle prioridad al peatón.

De igual modo, se ejecutará una nueva estructura de firme más resistente y duradera, sobre la que se extenderá un pavimento bituminoso de altas prestaciones que reduce la sonoridad del tráfico y mejora la comodidad de la circulación. Asimismo, en los tramos de mayor valor patrimonial se colocará adoquín granítico antideslizante de fachada a fachada, mientras que los acerados se renovarán con baldosa hidráulica de cuatro tacos, similar a la existente en el entorno, aportando "continuidad estética y mayor confort de paso".

Además, la vía incorporará la plantación de 18 nuevos árboles de alineación, con alcorques acondicionados, suelo estructural y riego individualizado, que aportarán sombra, renaturalizarán el entorno y reforzarán el carácter peatonal de este eje principal del barrio.

Por otro lado, la actuación continuará en la calle Solares, donde se sustituirá el pavimento deteriorado para crear una plataforma más accesible y continua, "facilitando el tránsito diario de vecinos, peatones y vehículos". Además, en Somosierra --de carácter más residencial-- la calle se pavimentará íntegramente con adoquín granítico, configurándose como plataforma única, e incorporará pendientes suaves hacia el centro para "favorecer la evacuación del agua de lluvia y evitar encharcamientos".

Del mismo modo, Comendadoras de Santiago será reordenada para eliminar desniveles y mejorar los accesos a viviendas y garajes, "garantizando itinerarios cómodos y seguros para personas mayores y con movilidad reducida". Además, se renovarán por completo las redes de agua potable y saneamiento, sustituyendo las conducciones antiguas por nuevas redes de mayor capacidad y fiabilidad, lo que permitirá "mejorar el servicio y reducir incidencias".

Asimismo, el proyecto incluye también la modernización del alumbrado público con faroles artísticos modelo Albaicín y brazos municipales 'Granada Corto', equipados con luminarias LED de 55 vatios y luz cálida de bajo consumo, "más eficientes, con menor consumo energético y menor impacto lumínico".

De esta manera, se procederá al soterramiento del cableado aéreo y de las instalaciones actualmente adosadas a fachadas, "liberando visualmente el entorno y mejorando la estética urbana", y se dejarán infraestructuras preparadas para futuros servicios de telecomunicaciones y suministro eléctrico.

Por último, con esta intervención, el Ayuntamiento "continúa avanzando en la mejora progresiva de los barrios históricos, actuando calle a calle para crear espacios más accesibles, seguros y sostenibles y dar respuesta a las necesidades de vecinos y comerciantes y seguir mejorando la calidad urbana del Realejo".