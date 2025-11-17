Cinco heridos al colisionar dos vehículos en la A-92 a su paso por Loja (Granada)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOJA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, han sido evacuado al hospital tras colisionar dos turismos esta tarde en Loja (Granada), según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente ha ocurrido sobre las 16,40 horas, en ese momento, varios ciudadanos han llamado al teléfono 112 para informar de una colisión con heridos y posibles atrapados en la A-92, en el kilómetro 179 (sentido Málaga).

La sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Parque de Maquinaria y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que ha confirmado cinco heridos en este accidente.

En concreto, se ha tratado de una mujer de 57 años y un hombre de 49 evacuados al Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves de la capital granadina; un hombre de 45, otro de 67 y una mujer también de 45 años, todos evacuados al Hospital de Alta Resolución de Loja.