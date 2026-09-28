Cinco heridos, entre ellos una menor de dos años, al volcar una furgoneta en Villanueva de la Reina (Jaén)

Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Cinco personas, entre ellas una menor de dos años, han resultado heridas este lunes tras volcar al furgoneta en la que circulaban en el municipio jiennense de Villanueva de la Reina.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el teléfono 112 ha gestionado el aviso del accidente sobre las 15,50 horas, en la llamada de auxilio el ciudadano que alertó indicaba que una furgoneta había quedado volcada en el kilómetro 310 de la A-4 (sentido Madrid) con varias personas atrapadas en su interior.

La sala de coordinación de emergencias activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Andújar, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados al lugar del accidente han confirmado que el vuelco se ha saldado con cinco heridos, todos evacuados al Hospital del Alto Guadalquivir de Andújar. Se ha tratado de una niña de 2 años, dos mujeres de 30 y 58 años, un hombre de 62 y una quinta persona de la que no han trascendido datos.