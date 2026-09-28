Cuatro mujeres heridas al colisionar un coche y un autobús en Sevilla

Archivo - Hospital Virgen del Rocío hasta donde han sido evacuadas las heridas. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres con edades comprendidas entre los 35 y los 73 años han resultado heridas este lunes tras colisionar un autobús y un turismo en Sevilla.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el siniestro ha ocurrido en la Glorieta de los Marineros Voluntarios, sobre las 13,45 horas.

En el aviso al 112 se indicaba que había varios heridos que precisaban asistencia médica tras colisionar un autobús y un turismo, por lo que la sala coordinadora activó a la Policía Local, al Cecop y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han confirmado el traslado al Hospital Virgen del Rocío de cuatro mujeres de 35, 37, 48 y 73 años.