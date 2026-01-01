Cinco heridos al salirse su coche de la calzada y chocar con una farola en Las Gabias (Granada)

Archivo - Hospital San Cecilio de Granada. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

LAS GABIAS (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas este jueves, 1 de enero, tras salirse de la calzada el vehículo en el que circulaban y colisionar contra una farola en Las Gabias (Granada), según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 ha gestionado el aviso del accidente pasadas las 6,30 horas de la mañana de este 1 de enero, cuando se recibió una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la calzada en la calle Lepanto del citado municipio granadino y había chocado contra una farola.

La sala coordinadora informó de dicho suceso a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado al 112 que el suceso se ha saldado con un total de cinco heridos, que son, en concreto, dos hombres de 18 y 24 años de edad y tres mujeres de 20, 28 y 29 años, y todos ellos han sido trasladados al Hospital Universitario San Cecilio de Granada.