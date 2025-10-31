Cinco jóvenes detenidos en Granada por Policía Nacional tras el robo de un vehículo de alta gama con violencia

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco jóvenes como supuestos responsables de un delito de robo con violencia de un vehículo de alta gama e intimidación a una persona de 53 años en las inmediaciones del río Genil, en Granada.

Uno de los detenidos, menor de edad, también ha sido encartado en diligencias por un delito de seguridad vial al presuntamente haber conducido sin carné el vehículo sustraído. También son investigados por la presunta comisión de un ilícito de lesiones, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes.

Una compleja investigación policial pudo descubrir la identidad de los implicados de los hechos. Además, se ha podido recuperar el vehículo sustraído que ha sido recuperado por la persona agredida y legítimo propietario del mismo.

Los hechos se produjeron de madrugada en el extrarradio de esta ciudad andaluza, cerca del Genil. Una persona de 53 años que se encontraba sola en su vehículo de alta gama, vio cómo "tanto su coche como todos los objetos de valor de su interior eran robados después de que varios desconocidos le agredieran".

Una vez que por parte de Policía Judicial se tuvo conocimiento de estos hechos, se comenzó las investigaciones para determinar lo ocurrido así como para identificar a los presuntos responsables.

El 'modus operandi' de la sustracción consistió en un coche que se paró al lado del vehículo de la víctima y del que se bajó un joven que se dirigió a él para al parecer "entablar conversación y ganarse su confianza".

Una vez hubo conseguido esto, dos jóvenes más se habrían apeado del vehículo y "comenzaron a agredir a la víctima hasta arrebatarle las llaves de su vehículo. Finalmente, huyeron del lugar tanto en el vehículo robado como en el que previamente habían llegado los autores".

Además del vehículo de alta gama, los implicados se habrían lelvado los objetos contenidos en el mismo: un teléfono valorado en más de 1.000 euros, una pulsera de plata, un bolso bandolera, las llaves de su domicilio y su cartera con dinero y documentación.

Posteriormente se logró identificar a los supuestos autores del robo de dicho vehículo, cinco jóvenes en total, estando dos de ellos identificados también en la sustracción de otro vehículo en el mismo lugar días antes de la comisión de este hecho con idéntico 'modus operandi'.

Entre los implicados también hay un menor de edad que ha sido también acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné, han detallado desde la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los cinco adultos implicados en los hechos han sido detenidos y tendrán que comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello. El vehículo sustraído se ha recuperado hace unos días en una de las localidades del cinturón sur de Granada.