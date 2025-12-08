Cinco municipios se benefician de ayudas con fondos europeos para impulsar el turismo cultural

Archivo - La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha reivindicado este lunes su "apuesta por el desarrollo del turismo cultural en la provincia", con la que ha impulsado los proyectos con los que los municipios de Aguilar de la Fontera, Añora, Hornachuelos, Pedroche y Priego de Córdoba han resultado beneficiarios de unas ayudas que, en conjunto, suman 487.350,60 euros.

Estas iniciativas se enmarcan en el programa de subvenciones dirigidas a Promover la Sostenibilidad del Turismo a través de la Puesta en Valor del Patrimonio Turístico Cultural de Andalucía (Patcul) promovidas por la Consejería de Turismo con financiación de los fondos europeos del Feder, según ha detallado la Diputación cordobesa en una nota.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, ha señalado que "a través del Departamento de Programas Europeos hemos prestado asistencia técnica a estos ayuntamientos que, través de los proyectos aprobados, van a poder desarrollar distintas actuaciones destinadas a la recuperación y el aprovechamiento turístico del patrimonio cultural local".

A este respecto, ha añadido que "mediante este acompañamiento técnico, las corporaciones locales han podido concurrir con mayores garantías a esta convocatoria, financiada con fondos europeos".

"El objetivo de la institución provincial es evitar que los municipios de la provincia queden en situación de desventaja por falta de medios técnicos a la hora de acceder a la financiación europea, ofreciendo apoyo en la preparación de los proyectos, en la tramitación electrónica y en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las distintas convocatorias", ha remarcado Ruz.

La delegada responsable de Fondos Europeos ha destacado "el trabajo desarrollado conjuntamente con los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Añora, Hornachuelos, Pedroche y Priego de Córdoba, cuyos proyectos combinan la protección del patrimonio cultural con su aprovechamiento turístico sostenible, contribuyendo a la generación de oportunidades de desarrollo económico y empleo en el territorio".

Ruz ha hecho hincapié en "el compromiso de la Diputación para trabajar junto a los municipios de la provincia para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos europeos, especialmente en ámbitos estratégicos como el turismo cultural, la transición ecológica y la cohesión social".

Finalmente, la delegada ha remarcado que "el Departamento de Programas Europeos mantiene una línea permanente de asistencia, asesoramiento y acompañamiento a los ayuntamientos de la provincia en todas las fases del ciclo del proyecto, desde la detección de oportunidades de financiación, la preparación de solicitudes, la tramitación de expedientes, la ejecución y la justificación de las ayudas".

PROYECTOS SUBVENCIONADOS

Los proyectos subvencionados abarcan actuaciones diversas de recuperación y aprovechamiento turístico del patrimonio cultural local. En Hornachuelos, la ayuda se destinará a la rehabilitación y musealización de una vivienda anexa al muro del castillo para su uso como centro de interpretación, mientras que, en Añora, a la puesta en valor de la Fiesta de la Cruz como patrimonio turístico-cultural del municipio.

En Priego de Córdoba, la ayuda irá a la creación de un itinerario turístico industrial en torno a varios espacios vinculados a la historia productiva local; en Pedroche, a la mejora de la accesibilidad y puesta en valor del convento de Nuestra Señora de la Concepción; y en Aguilar de la Frontera, a actuaciones de digitalización turística del municipio.