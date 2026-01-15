Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 15 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 15 de enero hasta las 14 horas:

· Hallan a un hombre de 75 años fallecido en una vivienda incendiada en Málaga capital

Los servicios de emergencia han encontrado este jueves en el interior de una vivienda incendiada el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

· Intervenidos en Cádiz y Málaga 2.475 kilos de cocaína a tres redes de narcotráfico vinculadas con el 'Balkan Cartel' con 30 detenidos

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, han llevado a cabo una investigación que ha culminado con 30 personas detenidas y la desarticulación de tres organizaciones criminales, vinculadas con el 'Balkan Cartel', que trabajaban de manera coordinada, desmantelando toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en España mediante el asalto a buques portacontenedores.

· La Junta constata el "fracaso del modelo Montero" de financiación: "No da una y hasta socialistas le dan la espalda"

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este jueves que ayer se constató, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el "fracaso del modelo Montero" de financiación autonómica, apuntando que la ministra de Hacienda "no da una" y consiguió hasta que "socialistas le den la espalda" por el documento que ha puesto sobre la mesa.

· Detenido un estudiante por agresión sexual a una compañera en un colegio mayor de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido el domingo a un estudiante residente en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba capital, dependiente de la Universidad de Córdoba (UCO), como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una compañera en una habitación del centro, tras la denuncia sobre los hechos.

· El IPC baja al 2,8% en Andalucía en diciembre, una décima menos que el mes anterior

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,8% en Andalucía en diciembre en tasa interanual, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de diciembre es el más bajo registrado en Andalucía desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,8%.