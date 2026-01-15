Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 15 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 15 de enero hasta las 19 horas:

· Muere un trabajador de 64 años al sufrir un accidente en una cantera de Luque (Córdoba)

Un trabajador de 64 años de edad ha muerto este jueves tras sufrir un accidente en una cantera de la localidad cordobesa de Luque, según ha informado el teléfono 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/BCnxpM)

· Moreno urge a Montero a retirar el modelo de financiación tras su "rotundo fracaso" en el CPFF: "Ni los suyos lo apoyan"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la retirada del modelo de financiación autonómica que ha acordado "unilateralmente" con ERC y cuyo "rotundo fracaso" se constató ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde incluso las dos comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, lo rechazaron. (Leer más https://acortar.link/nUm6Hz)

· Hallan a un hombre de 75 años fallecido en una vivienda incendiada en Málaga capital

Los servicios de emergencia han encontrado este jueves en el interior de una vivienda incendiada el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. (Leer más https://acortar.link/qq7yX4)

· Intervenidos en Cádiz y Málaga 2.475 kilos de cocaína a tres redes de narcotráfico vinculadas con el 'Balkan Cartel' con 30 detenidos

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, han llevado a cabo una investigación que ha culminado con 30 personas detenidas y la desarticulación de tres organizaciones criminales, vinculadas con el 'Balkan Cartel', que trabajaban de manera coordinada, desmantelando toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en España mediante el asalto a buques portacontenedores. (Leer más https://acortar.link/CJjosw)

· Detenido un estudiante por agresión sexual a una compañera en un colegio mayor de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido el domingo a un estudiante residente en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba capital, dependiente de la Universidad de Córdoba (UCO), como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una compañera en una habitación del centro, tras la denuncia sobre los hechos. (Leer más https://acortar.link/Ga5Xpm)