Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 25 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 25 de septiembre hasta las 14 horas:

· Andalucía eleva a 1.200 euros la deducción por alquiler a menores de 35 y mayores de 65 años e ingresos de 25.000 euros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves la tercera deducción fiscal que incorporará el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, que ha ido desgranando esta semana. Ante el Pleno del Parlamento, ha avanzado la ampliación de la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros. Esa deducción fiscal será de 1.500 euros para las personas con discapacidad. Las víctimas de violencia de género también serán beneficiarias de esta deducción, que actualmente es de 900 euros. (Leer más https://acortar.link/iTM2wX)

· Un incendio calcina parte de una de las líneas de trabajo de la fábrica de Acerinox en Los Barrios (Cádiz)

Un incendio originado en la madrugada de este jueves en la fábrica de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) ha calcinado parte de una de las líneas de trabajo de la factoría. Como consecuencia del siniestro un trabajador ha sido atendido por el propio servicio médico de la empresa por inhalación de humo, sin que revista gravedad y recibiendo el alta. (Leer más https://acortar.link/tK4s9G)

· PSOE-A usa su pregunta a Moreno para un minuto de silencio por el "genocidio" de Gaza que sólo secunda la izquierda

Los diputados de los grupos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-- han guardado este jueves un minuto de silencio en el Pleno de la Cámara autonómica a iniciativa espontánea del Grupo Socialista que no había sido previamente comunicada a la Mesa, y que no han secundado poniéndose en pie los parlamentarios del PP-A y Vox. (Leer más https://acortar.link/ekj960)

· Herido un joven de 21 años tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén

Un joven de 21 años de edad ha precisado traslado hospitalario por las heridas sufridas en una pierna tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/jUxDaH)

· Dos detenidos en Sevilla por el robo de 30 toneladas de aceitunas de mesa y maquinaria agrícola en el Aljarafe

La Guardia Civil ha realizado diferentes dispositivos que han dado como resultado la detención de dos personas y la investigación de otras seis por sustraer maquinaria agrícola que iba a ser utilizada para la recolección de aceitunas, así como aceitunas de la variedad gordal y manzanilla. Además, se ha llevado a cabo la inmovilización de 30 toneladas de este fruto. (Leer más https://acortar.link/JUYEzl)