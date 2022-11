Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 27 de octubre a las 14 horas

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 27 de octubre hasta las 14 horas:

· El paro sube en Andalucía en 15.000 personas de julio a septiembre y se crean 2.100 empleos

El paro ha subido en Andalucía en 15.000 personas en el tercer trimestre del 2022, lo que supone un 2% más que en el trimestre anterior en la región, hasta situarse el total de desempleados en 768.300 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Leer más https://cutt.ly/cNgMLb5)

· Moreno: El Presupuesto andaluz de 2023 crecerá un 11% en sanidad hasta 13.800 millones y un 15% en educación hasta 8.514

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este jueves que el proyecto de Presupuesto para el próximo año 2023 que tiene previsto aprobar este viernes el Consejo de Gobierno va a aumentar la inversión en sanidad un once por ciento hasta alcanzar una cifra total de 13.800 millones de euros, "récord en la historia de la autonomía", y en educación un 15 por ciento hasta llegar a un montante global de 8.514 millones. (Leer más https://cutt.ly/hNhYdNR)

· Marín asegura que pidió la baja de Cs "por indicación" del partido y no por iniciativa propia: "Quiero seguir afiliado"

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín ha aclarado que solicitó su baja como militante de Ciudadanos (Cs) por correo electrónico tras su nombramiento como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía "por indicación" del secretario de Organización del partido, Carlos Pérez-Nievas, y no por "iniciativa propia" y ha dejado claro que quería "seguir siendo afiliado" porque no es incompatible con su nueva responsabilidad al frente de un "órgano independiente y colegiado" que no forma parte del Gobierno del PP. (Leer más https://cutt.ly/hNgM7Ll)

· Unicaja Banco gana 260 millones hasta septiembre, un 67,1% más, apoyado en el recorte de los costes

El Grupo Unicaja Banco registró un beneficio neto de 260 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 67,1% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este jueves la entidad. (Leer más https://cutt.ly/UNg2fgB)

· Moreno critica el adelanto a 2022 de la entrada en vigor del impuesto de solidaridad: "Tendrá su conveniente respuesta"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves el adelanto a 2022 de la entrada en vigor del denominado impuesto de solidaridad (para patrimonios de más de tres millones de euros) del Gobierno central y ha advertido de que "tendrá su conveniente respuesta" por parte del Ejecutivo andaluz. (Leer más https://cutt.ly/CNhYOd7)