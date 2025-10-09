Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 9 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 9 de octubre hasta las 19 horas:

· Moreno avanza más relevos en Salud por la crisis de los cribados: "En España nadie dimite, en Andalucía somos distintos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este jueves que se van a producir más "cambios" en el ámbito de la Consejería de Salud tras la dimisión de Rocío Hernández como consejera por la crisis de los cribados de cáncer de mama, una decisión que ha puesto en valor en un país en el que "nadie dimite". (Leer más https://acortar.link/zBW1Ju)

· PSOE-A recurrirá en amparo al TC ante el "veto" del presidente del Parlamento a un "debate monográfico" sobre sanidad

El Grupo Parlamentario Socialista "va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo amparo ante la indefensión" que sienten ante la actitud del presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre (PP-A), quien "lleva más de dos años vetando un debate monográfico sobre la sanidad en el Parlamento" como lleva pidiendo el PSOE-A, "diciendo que no está pasando nada excepcional". (Leer más https://acortar.link/psT34S)

· Detenido en Cádiz un conductor positivo en drogas que huyó a pie tras un accidente en que murió un motorista

La Policía Local de Cádiz ha detenido al conductor que se dio a la fuga a pie tras producirse un accidente en torno a las 8,00 horas de este jueves entre su turismo y una moto en el cruce de las calles García de Sola y Gas, en el que ha fallecido el conductor de una moto, de 57 años, que iba acompañado de su nieta, de 16 años, que ha resultado ilesa. (Leer más https://acortar.link/siOwe4)

· Más de 50 chabolas afectadas en el segundo incendio en menos de un mes en un asentamiento de Palos (Huelva)

Entre 50 y 60 chabolas han resultado afectadas tras un incendio declarado en la madrugada de este jueves en el Polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva). En este mismo lugar se produjo también un suceso similar el pasado mes de septiembre y que en esa ocasión afectó a 70 chabolas. (Leer más https://acortar.link/iZUmfZ)

· Los Coloraos yacen en el corazón de Almería como símbolo de lucha "por la libertad y la democracia"

El monumento de Los Mártires por la Libertad que preside el centro de la Plaza Vieja de Almería, declarado como Lugar de la Memoria el pasado año, alberga ya a sus pies los restos de los 22 liberales fusilados el 24 de agosto de 1824 por combatir el régimen absolutista de Fernando VII al tratar de restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812 tras celebrarse un emotivo acto solemne que ha servido para reivindicar la lucha "por la libertad y la democracia". (Leer más https://acortar.link/EOj0Zp)