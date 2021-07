Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 12 de julio a las 14 horas

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

· Andalucía suma 3.169 casos y una muerte en 48 horas, sube su tasa Covid a 279 y alcanza los 600.000 recuperados

Andalucía ha registrado este lunes 12 y domingo 11 de julio un total de 3.169 casos, mayor cifra entre ambos días en los últimos tres meses y medio (el tiempo que se lleva sin dar datos de estos días por separado), según el parte diario de la Junta sobre la enfermedad, que contabiliza un fallecido, en la línea del sábado (uno) y el lunes y domingo pasado (uno).

· Moreno no se plantea "a corto plazo" cerrar el ocio nocturno en Andalucía: "Lo mejor es un ocio reglado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que no tienen prevista ninguna medida nueva con respecto al Covid dentro de la desescalada planteada, ya que no se ha ido avanzando. En cuanto al ocio nocturno ha afirmado que "a corto plazo" no se plantean el cierre, ya que creen que "lo mejor es un ocio reglado".

· Andalucía abre este martes las autocitas de la vacuna contra el Covid para personas de 29, 30 y 31 años

Andalucía abrirá este martes 13 de julio las autocitas de la vacuna contra el Covid-19 para las personas nacidas en 1990, 1991 y 1992, es decir, que cumplen o han cumplido 31, 30 o 29 años durante todo este año.

· PP ganaría en Andalucía por 14,6 puntos sobre el PSOE-A de Espadas y sumaría mayoría con Vox o Cs según el Centra

El PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 37,9 por ciento de los votos y una ventaja de 14,6 puntos sobre el PSOE-A ya liderado por Juan Espadas, que obtendría el 23,3 por ciento de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox o con Ciudadanos (Cs), su actual socio de gobierno, pese a que la formación naranja perdería dos tercios de sus 21 diputados actuales y caería hasta situarse como quinta fuerza, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia.

· Muere un trabajador tras caerle encima una viga en Chiclana (Cádiz)

Un trabajador ha fallecido este lunes tras caer sobre él una viga en el Polígono Pelagatos, en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera. Esta muerte coincide con una jornada de movilización de los sindicatos CCOO y UGT en toda Andalucía contra la siniestralidad laboral.