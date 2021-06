Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 14 de junio a las 14 horas

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 14 de junio hasta las 14 horas:

· Felipe VI recibe la Medalla de Honor de Andalucía como un "abrazo": "Me siento un andaluz más entre andaluces"

El rey Felipe VI ha sido condecorado este lunes en Sevilla con la primera Medalla de Honor de Andalucía, concedida por el Gobierno de esta comunidad, y que ha recibido no como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como "un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces". "Estar en Andalucía es siempre estar en casa. La cercanía, la generosidad y la calidez que recibo en esta tierra hacen que me sienta como uno más entre vosotros; me hacen sentir un andaluz más entre andaluces", ha expresado el Rey. (Leer más https://bit.ly/2Tn83fH)

· Andalucía permite desde este martes pedir cita a los menores de 40 años para vacunarse contra el Covid

Andalucía continúa bajando esta semana de forma progresiva el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 40 años, de forma que desde este martes las personas nacidas en 1982 y 1981, es decir, que cumplen o han cumplido 39 o 40 años durante 2021 pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. (Leer más https://bit.ly/3cHaiBf)

· Andalucía baja su tasa Covid hasta 184,7 y suma 1.315 casos y dos muertes en 48 horas

Andalucía ha registrado este lunes 14 y domingo 13 de junio un total de 1.315 casos de coronavirus, inferiores a los 1.600 positivos de los mismos días de la semana pasada, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado dos fallecidos, en la línea del registrado hace siete días y de los dos de hace 14. (Leer más https://bit.ly/2SzLapl)

· Ferraz descarta forzar la salida de Susana Díaz y confían en que no cuestionará el "claro" liderazgo de Espadas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que la militancia ha dejado "claro" que a quien le corresponde ahora el liderazgo del partido en Andalucía es al alcalde de Sevilla y vencedor de las primarias a la Junta, Juan Estadas, y no a la todavía secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, aunque ésta no piense dimitir hasta el Congreso autonómico previsto para finales de año. (Leer más https://bit.ly/2TrJI8H)

· La mujer de Motril (Granada) falleció por causas naturales y su pareja será puesto en libertad

La mujer hallada muerta en su casa de Motril (Granada) en la noche del pasado sábado falleció por causas naturales, según ha determinado la autopsia practicada al cadáver, por lo que su pareja sentimental, que fue detenido por su posible implicación en los hechos, será puesto en libertad en las próximas horas, según ha informado la Policía Nacional. (Leer más https://bit.ly/3zrOeob)