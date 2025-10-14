Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 14 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 14 de octubre hasta las 14 horas:

· La Junta denegará nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía por "razones imperiosas de interés general"

La Junta de Andalucía denegará más autorizaciones de VTC por "razones imperiosas de interés general". El Gobierno andaluz aplica las conclusiones del estudio técnico sobre la gestión de la oferta de transporte en VTC y, con ello, da respuesta al "crecimiento descontrolado" del número de solicitudes detectado en los primeros meses de 2025, que "podría repercutir negativamente en la armonía del sector y afectar en su relación con el taxi". (Leer más https://acortar.link/6q4fIf)

· Denuncia penal contra el SAS por homicidio imprudente tras la muerte de un hombre de 86 años por cáncer de mama

El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete 'Sires Abogados', presentará este miércoles a las 12,30 horas, en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla, una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por presuntos delitos que derivaron en la muerte de un hombre de 86 años, víctima de un cáncer de mama del que "no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad". (Leer más https://acortar.link/qXVbXW)

· PSOE-A afea a la Junta su "campaña de lavado de imagen" de Moreno y le urge a "esclarecer" la "crisis" de los cribados

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha afeado este martes al Gobierno andaluz que se esté centrando "exclusivamente" en realizar "una campaña de lavado de imagen del presidente", Juanma Moreno (PP-A), en relación a lo sucedido con los cribados de cáncer de mama, "frente a lo razonable, sensato y humano", que sería perseguir "el esclarecimiento completo" de la "crisis", dónde ha pasado y a cuántas personas ha afectado. (Leer más https://acortar.link/jV5qcu)

· El delegado del Gobierno descarta el homicidio en el caso de la muerte de un matrimonio en Coín (Málaga)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado el homicidio en el caso de un hombre y una mujer, matrimonio, hallados muertos este pasado domingo en el interior de una infravivienda en la zona de Arroyo de las Piedras, en el municipio malagueño de Coín. "No hay ningún tipo de indicio, ni aparente ni que haya desvelado la autopsia que ya se ha practicado, que indique que haya habido una persona ajena al matrimonio, que haya podido haber algún tipo de ataque o de lesión provocada por una tercera persona. Es decir, se descarta en este preciso momento que haya habido algún tipo de homicidio", ha dicho Fernández cuando ha sido preguntado por los periodistas por este suceso este lunes en Estepa (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/3ee4ou)

· La CEA critica la propuesta de subida de la cuota de autónomos: "Otro golpe" del Gobierno a los empresarios

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha considerado que la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de subidas progresivas de las cuotas de autónomo "no deja de ser otro aldabonazo más, no deja de ser otro golpe más al acoso permanente que sufrimos las empresas, sobre todo los autónomos, las microempresas, las pymes, por parte del Gobierno central en esta materia", y ha pedido diálogo para llegar a acuerdos y "sensibilidad". (Leer más https://acortar.link/PZqd0r)