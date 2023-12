Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 18 de diciembre a las 14 horas

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 18 de diciembre hasta las 14 horas:

· La consejera de Empleo apuesta por suspender o eliminar la prestación a quienes rechacen una "oferta adecuada"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha apostado este lunes por que se suspenda temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral "adecuada". "Me parece que ahí tenemos que actuar, no como comunidad autónoma, porque no tenemos competencia, pero sí entiendo que a nivel nacional, utilizando la ley de infracciones y sanciones", ha asegurado en el foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press en Sevilla. (Leer más https://acortar.link/nz9w6r)

· Ribera subraya que "ha acabado el tiempo" de no recuperar Doñana tras salir de lista verde internacional

La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este lunes que "ha acabado el tiempo" de no trabajar en la preservación del parque de Doñana tras salir de lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según ha adelantado 'El País'. (Leer más https://acortar.link/9kZcco)

· La Junta propone consensuar las actuaciones en Veta la Palma para proteger Doñana

El plan de actuación, protección y desarrollo de la finca Veta la Palma se hará consensuado con los miembros del Consejo de Participación de Doñana. Así lo ha anunciado este lunes el consejero Ramón Fernández-Pacheco durante su intervención en el órgano colegiado que se ha reunido de manera ordinaria en Almonte (Huelva) para analizar el Acuerdo por Doñana firmado entre la Junta y el Estado así como el plan de actuaciones para el año 2024. (Leer más https://acortar.link/QeqFF6)

· El Supremo desestima el recurso de Granada contra la elección de A Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Granada contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de diciembre de 2022, por el que se eligió a A Coruña como sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), al considerar que el texto recoge una decisión discrecional correctamente motivada. (Leer más https://acortar.link/6u2MaH)

· Un muerto en el incendio de una vivienda en Córdoba capital

Un hombre ha fallecido este lunes tras el incendio de una vivienda registrado en Córdoba capital, según informa el servicio unificado de Emergencias 112 Andalucía. Una llamada de auxilio recibida minutos antes de las 11.30 horas alertaba de un incendio en una casa ubicada en la Calle Perdiz, en el que había al menos una persona atrapada. (Leer más https://acortar.link/V4v3kQ)