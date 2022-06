Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de junio a las 14 horas

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 20 de junio hasta las 14 horas:

· Moreno acortará plazos tras su mayoría absoluta para poner en marcha el nuevo Gobierno andaluz antes de final de julio

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y ganador de las elecciones autonómicas, Juanma Moreno, quiere acortar los plazos tras la amplia mayoría absoluta obtenida en las urnas este domingo 19 de junio para poner en marcha su nuevo Gobierno antes de final de julio, han informado a Europa Press fuentes 'populares'. (Leer más https://bit.ly/3xDTDrV)

· Marín se descarta como independiente en un gobierno de Moreno y piensa "qué he hecho tan mal para un castigo tan duro"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones andaluzas, Juan Marín, ha descartado este lunes formar parte como independiente del futuro gobierno que haga el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, hipotésis que ha rechazado con un "no, no" y con un "cumplo mi palabra", además de preguntarse "qué he hecho tan mal para un castigo tan duro" tras un resultado electoral que deja a su partido fuera del Parlamento autonómico. (Leer más https://bit.ly/3xITbIS)

· Susana Díaz, tras la debacle del PSOE en Andalucía: "Me duele mucho mi partido y mi tierra"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado este lunes su tristeza por el resultado del PSOE en las elecciones andaluzas de este domingo: "Me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra", ha confesado en Madrid a su llegada la reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea. (Leer más https://bit.ly/3QvSyep)

· Por Andalucía niega que el resultado del 19J abra debates internos y critica que Teresa Rodríguez fuera por separado

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta el 19J, Inma Nieto, ha negado este lunes que los cinco escaños obtenidos este domingo, que admite estar muy lejos de sus objetivos, vayan a abrir un debate entre las seis formaciones que componen la confluencia --entre las que se encuentran Podemos, IU y Más País-- y ha criticado el "daño" causado por la decisión de Teresa Rodríguez de no sumarse a este proyecto y en cambio presentarse en solitario bajo la marca Adelante Andalucía, que ha acabado por obtener dos escaños. (Leer más https://bit.ly/3bf6zNl)

· Más de 17.800 ucranianos ya han tramitado en Andalucía la protección temporal a refugiados

Un total de 17.824 ucranianos han tramitado por ahora la protección temporal a refugiados en las oficinas de Extranjería, comisarías de Policía Nacional de Andalucía y en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) en Málaga, cifra que asciende a 124.000 en el conjunto del país, según datos divulgados este lunes por la Delegación del Gobierno en la comunidad. (Leer más https://bit.ly/3y6nCKP)