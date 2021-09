Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 20 de septiembre, hasta las 19 horas:

. Moreno dice que será "cuestión de días" tener al 100% de jóvenes de 19 a 24 años vacunados con dos dosis

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que será "cuestión de días" tener al 100% de los jóvenes de 19 a 24 años vacunados con las dos dosis ante el coronavirus Covid-19, después de que del total de población de esta edad, unas 535.000 personas, "el 75,8%, alrededor de 406.000, tiene ya la pauta completa de la vacuna". (Leer más https://bit.ly/3zpze98)

. El Rey inaugura el curso universitario en Córdoba: es "necesario y urgente" prepararse ante desafíos sanitarios y medioambientales

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, ha considerado "muy necesario y urgente" prepararse "más y mejor" para afrontar los nuevos desafíos sanitarios y medioambientales que "claramente comprometen el futuro de nuestro planeta y de las sociedades tal y como las conocemos", todo ello después del "reconocimiento al extraordinario" trabajo realizado por la comunidad científica con las vacunas ante la pandemia del Covid-19. Así lo ha expuesto en la inauguración este lunes en Córdoba del curso académico 2021-22 de las universidades españolas. (Leer más https://bit.ly/2XBFbTe)

. Andalucía cierra el primer semestre con un 11,3% más de infracciones penales

La comunidad autónoma andaluza cerró el primer semestre del año con un total de 146.688 infracciones penales contabilizadas frente a las 131.799 del mismo periodo de 2020, especialmente marcado por la pandemia de Covid-19 y las restricciones decretadas contra la misma, arrojando así el balance interanual un 11,3 por ciento más en el número de infracciones penales de dicho periodo. (Leer más https://bit.ly/3Avjlz9)

. Juan Marín anuncia una iniciativa parlamentaria de su grupo para reclamar una financiación justa para Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado que Cs ha presentado una proposición no de Ley para debatir sobre la financiación autonómica en Andalucía, una comunidad "infrafinanciada" y una situación "injusta", por lo que "ya es hora de que se ponga a trabajar el Gobierno de España". (Leer más https://bit.ly/3hK2mBV)

. Salud confirma que no utilizará las vacunas a punto de caducar para la tercera dosis en residencias de mayores

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado que no utilizará las vacunas de Pfizer y Moderna con fecha próxima de caducidad para destinarla a la tercera dosis en las residencias de mayores de Andalucía y que empezará a administrarse desde este martes, 21 de septiembre. Así lo ha indicado en Jaén la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, que ha agregado que "se está haciendo una reorganización para esas dosis que van a caducar, pero no van a ir a las personas más vulnerables aunque tienen todas las garantías porque no han caducado". (Leer más https://bit.ly/3CstOfh)