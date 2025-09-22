Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 22 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 22 de septiembre hasta las 14 horas:

· Muere un joven de 20 años de una pedrada en Sevilla tras una reyerta en el barrio de Torreblanca

Un joven de unos 20 años de edad ha fallecido este domingo tras recibir un impacto "con un objeto contundente" en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, según confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press. La agresión se produjo en torno a las 18,45 horas, momento en el que entraron una decena de llamadas alertando de una reyerta entre jóvenes "de unos 19 o 20 años" y del golpe que uno de ellos habría recibido "con una piedra", y que como consecuencia, "quedó inconsciente". (Leer más https://acortar.link/zgItPv)

· Moreno inaugura el Centro de Fabricación Avanzada en Cádiz como "la nueva llave de la innovación industrial andaluza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en Puerto Real (Cádiz) el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), una infraestructura que ha supuesto una inversión de más de 18 millones de euros y que "está llamada a ser la nueva llave de la innovación industrial de Andalucía". (Leer más https://acortar.link/Sa7MZo)

· El presidente del TSJA urge "soluciones" a los errores de las pulseras para maltratadores pero pide "no crear alarma"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha pedido este lunes "no crear alarma" con los errores detectados en las pulseras para maltratadores pero ha pedido a la Administración poner "soluciones" a unos dispositivos que "no tienen la calidad que se debe esperar". En el caso de Andalucía, entre los meses de febrero y marzo, el TSJA tuvo conocimiento de, al menos, "dos o tres procedimientos" con informes "no fiables" que impidieron seguir con los mismos. (Leer más https://acortar.link/JdpArq)

· Muere un hombre de 37 años tras chocar una motocicleta con un caballo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes 22 de septiembre al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/ycaqNw)

· El PP solicita la imputación del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías por "financiar" a Leire Díez

El PP ha solicitado al juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez que llame como investigado en la causa a Gaspar Zarrías, exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía, por haberla contratado "con la finalidad indiciaria de financiar sus actividades presuntamente delictivas". (Leer más https://acortar.link/4sXQLZ)