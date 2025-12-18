La Junta de Andalucía promueve el turismo náutico mediante un acuerdo entre Fomento y Turismo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha sellado un protocolo de actuaciones para la promoción del turismo náutico mediante un acuerdo entre Fomento y Turismo. Un acuerdo que establecerá una estrategia coordinada para el fomento y el desarrollo del turismo náutico-recreativo en Andalucía.

Según ha detallado la Junta en una nota, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, a través de la Empresa Pública de gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, han suscrito este acuerdo.

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha remarcado la necesidad de sellar alianzas para "aprovechar el gran potencial de Andalucía, con más de 900 kilómetros de litoral y más de 18.000 atraques repartidos en las instalaciones náutico y deportivas".

En este sentido, Díaz ha asegurado que "todo juega a nuestro favor para que nuestros puertos sean un escaparate turístico de primer nivel". Además, ha valorado que el turismo náutico "es un sector con un elevado potencial de crecimiento y un notable impacto en el desarrollo económico, la creación de empleo y la diversificación de la oferta turística andaluza".

Por ese motivo, ha ahondado en que hace falta "acciones coordinadas que generen sinergias entre el ámbito turístico y náutico a fin de garantizar una oferta integrada, competitiva y sostenible".

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado la firma del protocolo que consolida el turismo náutico como un segmento estratégico de la marca Andalucía. "Unimos promoción turística y gestión portuaria para generar más oportunidades de futuro para la región", ha destacado situando el turismo náutico como herramienta clave para diversificar la oferta y gestionar la estacionalidad.

Además, Bernal ha indicaco que el protocolo permitirá definir una estrategia común de promoción nacional e internacional, con presencia coordinada en ferias y salones náuticos. "Vamos a proyectar una imagen más sólida y competitiva de Andalucía como destino náutico integral, aprovechando la fortaleza de nuestra marca turística", ha subrayado.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor la organización de eventos relacionados con este segmento que "contribuye a dinamizar nuestros puertos, a atraer visitantes y a reforzar el posicionamiento de Andalucía como destino vinculado al estilo de vida activo". Además, ha destacado que "con esta firma, damos un paso más hacia un turismo más sostenible y competitivo, construido desde la cooperación para seguir impulsando la transformación de Andalucía".

En esta línea, Bernal ha puntualizado que el protocolo se justifica por la necesidad de unificar estrategias de promoción turística y portuaria, tanto a nivel nacional como internacional; la oportunidad de impulsar la economía en consonancia con los objetivos de sostenibilidad y diversificación del modelo turístico andaluz y el fomento del deporte náutico competitivo, reforzando la imagen de Andalucía como destino de calidad vinculado al mar y al ocio activo.

Por otro lado, entre las acciones a poner en marcha están las de analizar el potencial del sector náutico recreativo para Andalucía, al objeto de priorizar y ejecutar actuaciones para su dinamización con un estudio del impacto socioeconómico del sector en la región y las oportunidades de desarrollo adicional y realizar un estudio de mercado, análisis DAFO, target, etc., que dé lugar a la definición de productos a promocionar en el mercado.

Además, se tratará de definir y ejecutar una estrategia común de promoción nacional e internacional con la presencia conjunta en ferias y salones náuticos con el objetivo de promover el destino andaluz y sus puertos náuticos recreativos.

No obstante, otras acciones previstas serán la definición e implantación de acciones permanentes de comunicación multicanal para "facilitar el acceso a clientes potenciales y la interlocución digital con los mismos y fomentar el deporte náutico competitivo y de elite así como propuestas de organización y patrocinio de eventos náuticos, vela y travesías".

En conclusión, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ostenta las competencias en materias de gestión de los puertos de titularidad autonómica. Por su parte, a la Consejería de Turismo y Acción Exterior le corresponde las competencias relativas al turismo, mediante la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo del turismo, así como la evaluación y control de las políticas que desarrolle.

Por último, la Junta ha destacado que ambas entidades, en el ejercicio de sus respectivas funciones, coinciden en la importancia estratégica del sector náutico recreativo como elemento dinamizador del turismo y de la economía andaluza, lo que motiva la necesidad de establecer un marco estable de colaboración.