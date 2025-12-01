Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· La ciudad de Jaén muestra su dolor por la muerte de las dos menores mientras prosigue una investigación "compleja"

La ciudad de Jaén ha mostrado su dolor y solidaridad con la familias de las dos adolescentes de 15 y 16 años que fueron halladas muertas este sábado en el parque de la Concordia. La plaza de Santa María ha acogido a numerosas personas que han guardado tres minutos de silencio, mientras que la Policía Nacional mantiene "todas las líneas abiertas" en una investigación que el propio subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha calificado de "compleja". (Leer más https://acortar.link/Shmu52)

· La Junta exigirá al Gobierno que el cierre de mercados por la peste porcina se haga por comunidades afectadas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico exigirá al Ministerio de Agricultura que los cierres de los mercados por el brote de peste porcina africana confirmado en Cataluña se hagan "por comunidades" de manera que "si no hay casos en una, ésta no se vea afectada" por el bloqueo que, por el momento, han declarado México y China. A Andalucía esta enfermedad "no ha llegado y haremos todo lo posible para no llegue nunca". (Leer más https://acortar.link/gMo1Wx)

· Detenidos tres jóvenes por la violación grupal de una chica de 18 años en un descampado de Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Málaga el pasado 27 de noviembre a tres hombres, de entre 18 y 19 años, por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años de madrugada, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña. (Leer más https://acortar.link/DzA301)

· Los rectores avisan de que la Ley de Universidad de Andalucía está en el "límite de lo inconstitucional"

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido este lunes de que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) está "en el límite de la inconstitucionalidad. Bordea en algunos artículos la constitucionalidad --ha remarcado--" y ha reclamado "financiación para hacerla realidad" ya que obliga a implantar cuestiones, como la acreditación de un B2, que requieren de un "programa muy potente de becas". El grupo parlamentario del PP ha recordado, por su parte, los informes jurídicos de la Junta y el aval del Consejo Consultivo a la nueva Ley. (Leer más https://acortar.link/JrItPT)

· Podemos se reivindica como la "izquierda valiente" para las andaluzas y descarta concurrir con Sumar en Por Andalucía

Podemos Andalucía se ha reivindicado este lunes como la "alternativa de izquierda valiente" para las próximas elecciones autonómicas previstas para el año 2026, y ha descartado replicar el "modelo Sumar" en dichos comicios, de modo que no contempla sumarse a una coalición como la de Por Andalucía que aúna a Izquierda Unida (IU) y a Movimiento Sumar para dicha cita electoral, y frente a ello reivindican el "modelo de Unidas Podemos", que en la anterior legislatura unió a IU y Podemos, pero no a Sumar. (Leer más https://acortar.link/SOXFw3)