Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 4 de enero a las 14 horas

· Andalucía vacuna a 26.464 personas, el 37,24% de las 70.000 recibidas de Pfizer

La comunidad autónoma de Andalucía ha puesto hasta este domingo la vacuna de Pfizer contra el coronavirus Covid-19 a 26.464 personas, lo que supone el 37,24% de las vacunas que han llegado, 70.000, según ha informado este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, quien cree que "es la comunidad que más vacunas ha puesto y con el porcentaje más alto". (Leer más https://bit.ly/3ncCq1x)

· Andalucía registra 1.077 nuevos contagios por Covid, la mitad que este domingo, y 10 muertes

Andalucía suma este lunes 4 de enero 1.077 casos de coronavirus Covid-19, una cifra notablemente superior a los 567 del lunes pasado pero 1.143 menos que este domingo, según los datos facilitados por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en rueda de prensa en Baena (Córdoba), quien también ha señalado que hay diez fallecidos, cuatro menos que la víspera. (Leer más https://bit.ly/355M1RA)

· Detenido en Almería acusado de matar a puñaladas a un familiar de su expareja y herir de gravedad a otro

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) al presunto autor de la muerte a puñaladas de un hombre que, según los primeros datos, es familiar de su expareja. El arrestado, al que le constan antecedentes relacionados con la violencia de género, supuestamente agredió, asimismo, con arma blanca a una mujer de avanzada edad. (Leer más https://bit.ly/3hDTjkC)

· González Laya asegura que la base de Rota "no corre ningún peligro"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este lunes que la base estadounidense en Rota (Cádiz) "no corre ningún peligro" después de que en los últimos días hayan surgido informaciones respecto a un eventual traslado de la misma a Marruecos. Según ha indicado, la base "no corre ningún peligro" y "no hay ninguna razón para temer" por su futuro. (Leer más https://bit.ly/2X5x7X1)

· Guns N'Roses, Extremoduro o Alejandro Sanz, entre las citas musicales para 2021 tras las reprogramaciones por el Covid

Andalucía acogerá en 2021 conciertos como los de Guns N'Roses, Extremoduro o Alejandro Sanz, citas pospuestas en 2020 a causa de la pandemia provocada por el Covid-19, que también obligó a cancelar otros encuentros musicales como los de Manuel Carrasco o Marc Anthony. Por ejemplo, el estadio Benito Villamarín vuelve a ser el escenario del concierto que los Guns N'Roses tienen previsto ofrecer el 5 de junio en Sevilla. (Leer más https://bit.ly/38ZRyug)