Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 2 de febrero a las 19 horas

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 2 de febrero

· Andalucía espera el paso de tres borrascas durante esta semana que dejarán lluvias "muy importantes"

Andalucía espera la llegada de dos borrascas más tras el paso de la borrasca Leonardo en la jornada de este lunes, que dejarán precipitaciones "muy importantes" en toda la región a partir del próximo martes, 3 de febrero. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha concretado que se prevé la llegada de una nueva borrasca desde las últimas horas de la jornada del martes por la provincia de Huelva y que se extenderá a lo largo de toda la comunidad andaluza hasta el sábado. (Leer más https://acortar.link/yi0VkY)

· Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en una playa de Carboneras (Almería)

Los servicios de emergencias han recuperado este lunes el cuerpo sin vida de un varón en aguas de la playa de Los Muertos en Carboneras (Almería) donde también se ha registro al menos un herido de consideración durante el desembarco de una patera. (Leer más https://acortar.link/dckQ3O)

· Detenido en Gerena (Sevilla) uno de los fugitivos más buscados por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

La Policía Nacional ha detenido en Gerena (Sevilla) a uno de los fugitivos incluidos en la lista de "Los 10 más buscados". Julio Herrera Nieto estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres (Extremadura) por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. (Leer más https://acortar.link/p8PoyF)

· La Autoridad Portuaria mantiene la restricción de acceso de camiones al puerto de Algeciras hacia Tánger Med por el temporal

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) mantiene este lunes la restricción de acceso al puerto algecireño para los camiones destino Tánger Med, permitiéndose el paso de las unidades con destino Ceuta y terminales de contenedores, y con los ferris operativos hacia el norte de África. Además, el puerto de Tarifa tiene canceladas sus conexiones marítimas con Tánger (Marruecos) debido a la incidencia del temporal en el Estrecho de Gibraltar. (Leer más https://acortar.link/4TCiKP)

· A prisión el acusado de matar a su madre a puñaladas y herir a su padre en Algeciras (Cádiz)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Algeciras (Cádiz), en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a su madre y herir de gravedad a su padre este pasado viernes en la localidad algecireña. (Leer más https://acortar.link/5eB3jA)