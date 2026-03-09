Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 9 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 9 de marzo hasta las 14 horas:

· Hoteleros andaluces registran cancelaciones de turistas asiáticos que se suman a falta de conexión ferroviaria en Málaga

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Zapata, ha señalado que el sector hotelero andaluz está empezando a registrar cancelaciones y numerosas consultas de turistas asiáticos ante las dificultades para realizar escalas en Oriente Próximo en sus viajes hacia Andalucía a causa de la guerra en Irán, una situación que está generando incertidumbre en el mercado de largo radio; al tiempo que ha reclamado resolver la conexión ferroviaria en Málaga de cara a Semana Santa. (Leer más https://acortar.link/IqZtyF)

· Seis detenidos en Granada de una banda itinerante que robaba con explosivos en cajeros

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en el marco de la operación Taglio, desarrollada tras dos robos con explosivos en cajeros de Granada capital y Santa Fe, en el cinturón metropolitano granadino, en junio de 2024, a seis personas supuestamente relacionadas con los mismos en Madrid y Valencia. Dos de ellos estarían implicados en hechos similares en las provincias de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. (Leer más https://acortar.link/fgXErL)

· El concejal de Huelva Luis Albillo abandona el PSOE y pide pasar al grupo de no adscritos

El hasta ahora concejal por el PSOE de Huelva Luis Albillo --quien fuera también responsable de diferentes áreas durante el mandato de Gabriel Cruz-- ha solicitado abandonar el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva y pasar a la condición de concejal no adscrito. (Leer más https://acortar.link/Wmykqz)

· El hermano de la mujer asesinada en Torremolinos en 2023 pide la "pena máxima" para el acusado: "El sistema falla"

El hermano de Paula, la mujer asesinada presuntamente por su expareja en Torremolinos (Málaga) en 2023, tras mantener con ella una relación en la que supuestamente la maltrataba, ha asegurado que piden "pena máxima" para el acusado y ha considerado que "el sistema falla, no por el Viogén, sino por muchísimas cosas en el tema de la mujer", recordando que el procesado también será juzgado por el asesinato de otra expareja, Sibora, nueve años antes. (Leer más https://acortar.link/D6YPrq)

· La estación de esquí de Sierra Nevada amplía la temporada hasta el 3 de mayo y lanza su forfait de primavera

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha lanzado este lunes el forfait especial de primavera para dinamizar el tramo final de temporada que, si las condiciones de nieve lo permiten, se prolongará hasta el 3 mayo, una semana más de lo previsto, lo que dejará al centro invernal granadino como única opción de esquí en el sur de Europa. (Leer más https://acortar.link/eUdjTU)