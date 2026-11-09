Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 9 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 9 de noviembre, hasta las 14 horas:

· Pedro Sánchez abrirá campaña del 29N con un acto el jueves 12 por la tarde en el Palacio de Congresos de Sevilla

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá su campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un acto programado para el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19,00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes. (Leer más https://acortar.link/MuonF4)

· Servicios mínimos en el SAS para el 11N: efectivos en los centros de salud y hospitales como un domingo o festivo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha fijado este lunes los servicios mínimos de cara a la convocatoria de huelga para este miércoles 11 de noviembre desde las 00,00 y hasta las 23,59 horas. En los servicios de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, los servicios mínimos serán de un 75% "conforme se viene realizando en convocatorias de huelgas anteriores". En los centros de salud y en los hospitales, los efectivos serán como los de un fin de semana o festivo. (Leer más https://acortar.link/PHoltD)

· Moreno anuncia 2,5 millones para restaurar fincas afectadas por el incendio de Niebla: "No os dejaremos solos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes en Berrocal (Huelva) la puesta en marcha de un plan de acción dotado inicialmente con 2,5 millones de euros para apoyar a los propietarios de fincas y explotaciones forestales --principalmente corcheras-- afectadas por el incendio forestal originado en Niebla el pasado mes de agosto. (Leer más https://acortar.link/ZxVFeI)

· Una fuerte tromba de agua deja más de 100 litros en San Fernando (Cádiz) por el paso de la borrasca Bruna

El paso de la borrasca Bruna por la provincia de Cádiz ha dejado en la mañana de este lunes 9 de noviembre hasta más de 100 litros por metro cuadrado en la localidad de San Fernando, lo que ha provocado que varias calles se hayan visto anegadas de agua al no poder absorber el alcantarillado ese volumen de lluvia caída. (Leer más https://acortar.link/1SsUic)

· Adelante Andalucía propone limitar los alquileres al 20% de la renta familiar y realizar contratos de alquiler indefinidos

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha propuesto establecer por ley un límite en los precios del alquiler al 20% de la renta familiar, según la media "por distrito, zona o pueblo". Asimismo, ha defendido la necesidad de introducir, también por ley, la existencia de contratos de alquiler indefinidos. (Leer más https://acortar.link/Fkz3hb)