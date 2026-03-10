Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 10 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 10 de marzo hasta las 19 horas:

· La jueza del 'caso Supercopa' imputa al expresidente y al gerente de La Cartuja de Sevilla por supuesto beneficio ilícito

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo. La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas. A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021. (Leer más https://acortar.link/ONMmdJ)

· Abascal apunta a Moreno que gobierna "exclusivamente" gracias a Vox y opina que el PP "no sabe con quién quiere pactar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha transmitido este martes al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que gobierna en Andalucía "exclusivamente" gracias a Vox, y ha censurado la actitud del PP, que "no sabe con quién quiere pactar". (Leer más https://acortar.link/J3QREN)

· Renfe restablece el AVE directo entre Barcelona y Sevilla

Renfe ha restablecido desde este lunes, 9 de marzo, el servicio directo de Alta Velocidad AVE entre Barcelona y Sevilla, que vuelve a operar en ambos sentidos tras su interrupción. La compañía ferroviaria ha informado a través de sus redes sociales de que el servicio vuelve a estar operativo desde este lunes, recuperando así la conexión entre ambas ciudades. (Leer más https://acortar.link/DXvtIG)

· La Reina Letizia conoce en El Ejido (Almería) la investigación aplicada a la agricultura intensiva

La Reina Letizia ha visitado este martes la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', en El Ejido (Almería), donde ha recorrido sus instalaciones para conocer de primera mano la labor de investigación e innovación que desarrolla este centro, referente de la agricultura intensiva mediterránea, y que celebró en 2025 su 50º aniversario. (Leer más https://acortar.link/Jb8A3R)

· El desierto de Tabernas (Almería) muestra una imagen primaveral tras los episodios de lluvia de los últimos meses

El entorno de Tabernas (Almería) ha registrado en lo que va de año hidrológico un volumen de precipitaciones significativo para una de las zonas más secas de Europa, lo que ha dejado en el desierto una estampa más cercana a la primavera. El efecto de estas lluvias se aprecia en el paisaje, ya que un territorio normalmente asociado a la aridez, los tonos ocres y la escasa vegetación presenta ahora de forma temporal una mayor presencia de verde y pequeñas floraciones. (Leer más https://acortar.link/ZZai5S)