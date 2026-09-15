Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 15 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 15 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Un muerto y 90 evacuados en un incendio que ha afectado a 50 chabolas en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Una persona de 36 años de origen maliense ha fallecido en un incendio registrado en la madrugada de este martes 15 de septiembre en un asentamiento de infraviviendas en Lucena del Puerto (Huelva), siendo necesaria la evacuación de un total de 90 personas y ha afectado a 50 chabolas. (Leer más https://acortar.link/bNGoYe)

· Una hermana de la estudiante de la Universidad de Granada asesinada en México cuestiona "por qué le asignaron" ese destino

Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad, ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio. (Leer más https://acortar.link/uo3Jr8)

· A prisión en Sevilla por matar a puñaladas a su hermano en el barrio de Torreblanca

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte a puñaladas de su propio hermano, en el barrio sevillano de Torreblanca, en el marco de una fuerte discusión familiar, que ha sido enviado a prisión provisional por orden judicial. (Leer más https://acortar.link/TpgN35)

· El IPC sube al 4% en Andalucía en agosto, siete décimas más que en el mes anterior

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4% en Andalucía en agosto en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Leer más https://acortar.link/xlZ4Ok)

· Montero reclama "solidaridad" a Moreno con menores migrantes y le afea sus "insultos" a Sánchez por la crisis de Ceuta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este martes "solidaridad" a los gobiernos autonómicos en relación a la crisis registrada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes --entre ellos, menores no acompañados-- a finales del pasado mes de julio, y se ha referido en concreto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), al que ha afeado los "insultos y descalificaciones" que, según ha criticado, dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Junta Directiva del PP-A este pasado lunes. (Leer más https://acortar.link/aHBByn)