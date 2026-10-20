Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 20 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 20 de octubre, hasta las 14 horas:

· El Gobierno nombra a Isabel Mayo López como nueva delegada en Andalucía por la candidatura de Pedro Fernández por el PSOE al Senado el 29N

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Isabel Mayo López como nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía en relevo de Pedro Fernández, quien va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del 29 de noviembre. (Leer más https://acortar.link/DEaCr3)

· PSOE-A cederá al Frente Amplio el número 2 de sus candidaturas andaluzas al Senado el 29N salvo en Sevilla y Huelva

El PSOE-A liderará las candidaturas con las que va a concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre desde las ocho provincias andaluzas, si bien cederá al Frente Amplio el número dos de esas listas salvo en Sevilla y Huelva, fruto del acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones para concurrir a dichos comicios a la Cámara alta "en toda España bajo una papeleta de coalición electoral". (Leer más https://acortar.link/C4OEDT)

· PP-A deja en manos de Génova la decisión sobre listas con Vox al Senado: "Hay que abordarlo a nivel de España"

El PP andaluz ha considerado este martes que la dirección nacional del partido es la competente para adoptar cualquier decisión sobre un posible acuerdo con Vox en relación con las listas al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, que no ha concretado qué provincias andaluzas podrían verse más afectadas por ese posible acuerdo sobre candidaturas conjuntas al Senado. (Leer más https://acortar.link/JP4JQK)

· Nacen en el Zoo de Jerez (Cádiz) los primeros torillos andaluces, una especie extinguida en España

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha conseguido llevar a cabo el nacimiento de los primeros torillos andaluces (Turnix sylvaticus sylvaticus), una especie extinguida en España, en el marco del programa de reintroducción de la especie que se desarrolla en la comunidad autónoma. Se trata de seis pollos procedentes de las primeras puestas realizadas por dos hembras del grupo de 18 aves que llegaron el pasado mes de septiembre desde Marruecos. (Leer más https://acortar.link/HgdQog)

· El futbolista Héctor Bellerín interpone querella contra el youtuber Iñaki Angulo por delito de odio

El jugador del Real Betis Héctor Bellerín ha interpuesto una querella contra el youtuber y creador de contenidos Iñaki Angulo tras las manifestaciones "de contenido homófobo" realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista durante la emisión de uno de sus directos, en las que llegó a tildarlo de "maricón encubierto". (Leer más https://acortar.link/tmS368)