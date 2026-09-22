Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 22 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 22 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Víctimas del accidente de Adamuz exigen por escrito a la Agencia Ferroviaria de la UE una "intervención urgente"

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, a través del abogado Antonio Benítez Ostos, ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir "una intervención urgente" y "garantizar la seguridad ferroviaria de España", tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que le costó la vida a 46 personas y provocó 432 heridos. (Leer más https://acortar.link/sbtCse)

· La Junta asegura que su sistema de acogida de menores está "por encima de su capacidad" porque lo "reventó" Sánchez

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que el sistema de acogida de menores en Andalucía está "por encima de su capacidad", de lo que ha culpado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "reventarlo" al decidir trasladar a la comunidad 600 menores migrantes no acompañados frente a los "cero" para el País Vasco y Cataluña. (Leer más https://acortar.link/oLfnoT)

· Montero pide que el Defensor "investigue el grado de cumplimiento" del convenio Andalucía-Ceuta sobre acogida de menores

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, del que ella es portavoz, va a "promover una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz", Jesús Maeztu, "para que investigue el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de Andalucía del convenio" que suscribió en 2024 con la ciudad autónoma de Ceuta que contemplaba la "protección de menores migrantes no acompañados" que hubieran llegado a dicho territorio. (Leer más https://acortar.link/XpAIML)

· La familia de Ana Buza luchará "incansable" para probar el asesinato pese a la "soberbia" judicial y policial

Antonio Buza, padre de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, ha asegurado que luchará con perseverancia para demostrar que la muerte de la joven se debió a un asesinato como culmen a la violencia de género que sufría en su relación sentimental con el ahora investigado por los hechos pese a la "soberbia" del sistema judicial y policial, ello incidiendo en que no permitirá que "se ensucie" su nombre. (Leer más https://acortar.link/Dw9NaB)

· La Junta amplía en 25 millones el programa de avales para la primera vivienda de los jóvenes andaluces

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de la orden por la que se modifica la dotación del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico para ampliar en 25 millones de euros los recursos destinados al Programa Garantía Vivienda Andalucía. Con esta nueva ampliación, el programa contará con una dotación acumulada de 80 millones de euros desde su puesta en marcha en 2024. (Leer más https://acortar.link/FgEO6A)