Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 25 de octubre a las 14 horas

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 25 de octubre hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia un "plan SOS" para afrontar la sequía con 4.047 millones de inversión hasta 2027

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que su Gobierno pondrá en marcha, ante el problema de falta de agua en la comunidad, el Plan SOS (de soluciones y obras frente a la sequía), que contará con una inversión de 4.047 millones de euros para impulsar obras y medidas cruciales hasta el año 2027. (Leer más https://cutt.ly/WNi4QV7)

· Alfonso Guerra desvela que el PSOE no le ha invitado al acto por los 40 años del triunfo de 1982: "No me coge por sorpresa"

El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha desvelado este martes que no ha sido invitado al acto que el partido celebrará el sábado en Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre 1982. (Leer más https://cutt.ly/wNixQYz)

· IU denuncia que la Comisión Europea "está diciendo que se está sobreexplotando el agua del subsuelo" de Doñana

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha advertido este martes de que "la Comisión Europea está diciendo que se está sobreexplotando el agua del subsuelo del Parque Nacional" de Doñana, y "las extracciones ilegales de agua en Doñana no están siendo tenidas en cuenta en las estimaciones de agua que puede extraerse del subsuelo". (Leer más https://cutt.ly/WNi0hMr)

· Herido grave un trabajador al recibir una descarga eléctrica en la cabeza en Nerja (Málaga)

Un trabajador de 41 años de edad ha resultado herido con pronóstico grave al recibir una descarga eléctrica en el municipio malagueño de Nerja a última hora de este lunes, según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía. (Leer más https://cutt.ly/BNi0DKv)

· El Gobierno se ofrece a "ayudar" a la Macarena para que la exhumación de Queipo sea "correcta y respetuosa"

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha destacado este martes la "total sintonía" mostrada por la hermandad de la Macarena con el contenido de la carta que le ha remitido dicho departamento instando a retirar de la basílica de la cofradía la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, merced a la reciente reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática. Además, ha asegurado que su departamento va a "ayudar" a que la exhumación "se realice de una manera correcta, respetuosa y en la intimidad". (Leer más https://cutt.ly/wNivOf0)