Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 30 de diciembre a las 19 horas

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 30 de diciembre hasta las 19 horas:

· Dos fallecidos y cuatro heridos en una colisión frontal de dos vehículos en Tabernas (Almería)

Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas --una de ellas grave-- en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este martes en Tabernas (Almería), donde dos vehículos han colisionado frontalmente cuando circulaban por la N-340a por motivos que aún se desconocen.

· Cesado el directivo de Trade que comunicó su relación con empresa del expresidente de la SEPI para "no perjudicar"

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social decidió cesar el día 16 de este mes a un directivo de la Agencia Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Empresarial de Andalucía) tras comunicarle que tenía un vínculo empresarial con el bar La Bola, negocio de hostelería de Sevilla relacionado con un posible caso blanqueo de capitales del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, detenido en el marco de una operación judicial y policial junto a la exasesora socialista Leire Díez.

· El PSOE-A se ve ya "preparado" para afrontar las elecciones al margen de la fecha que Moreno elegirá según "le convenga"

El PSOE-A se reivindica "preparado desde ya" para afrontar las elecciones andaluzas previstas para el próximo año 2026 al margen de la fecha en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), decida convocarlas según lo que crea que más "le convenga". Así lo ha venido a trasladar la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una entrevista concedida a Europa Press.

· La defensa del acusado de matar al niño de Garrucha (Almería) pide la anulación del registro de la vivienda

La defensa de Juan David R.C., el hombre investigado por el presunto asesinato del niño de cuatro años de Garrucha (Almería) a principios de diciembre, ha solicitado la anulación del registro realizado en la vivienda del arrestado al entender que se realizó "a sus espaldas", ya que no estuvo presente "ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho".

· Los aeropuertos andaluces programan 1.900 vuelos para Nochevieja y Año Nuevo, 1.292 son internacionales

Los aeropuertos andaluces han programado desde este martes, 30 de diciembre, hasta el jueves, 1 de enero, coincidiendo con Nochevieja y Año Nuevo, un total de 1.900 vuelos --tanto de salidas como de llegadas--, de los cuales, 1.292 son de índole internacional (68%) y 608 son de carácter nacional (32%). Según los datos facilitados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos programados en las fechas señaladas es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 1.203, siendo 939 internacionales y 264 nacionales.