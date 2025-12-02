Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 2 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 2 de diciembre:

· La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por "supuesta desaparición" de mamografías

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Amama por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos". La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una "auditoría técnica". Los "fallos" en la visualización de pruebas en ClicSalud+ se debieron "a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos", tal como sostuvo la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/M2sJ68)

· Andalucía lidera la caída del paro en noviembre con 6.934 desempleados menos y vuelve a bajar de los 600.000

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 6.934 personas en noviembre en Andalucía en relación al mes anterior (-1,15%) hasta los 595.328 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de noviembre, se rompen tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. (Leer más https://acortar.link/MGFEsA)

· Dos detenidos por agresión sexual a una mujer con sumisión química en Manilva (Málaga)

Agentes pertenecientes al Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga han detenido y puesto a disposición a dos varones por una supuesta agresión sexual cometida sobre una mujer a la que habrían suministrado sumisión química en la localidad malagueña de Manilva. Hay otros dos detenidos por encubrir los hecho. Los cuatro arrestados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial que decretó medidas de protección para la víctima. (Leer más https://acortar.link/PfBOJT)

· El Gobierno pide "máxima prudencia" sobre las menores muertas en Jaén: "Hasta el momento se descartan terceras personas"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido "máxima prudencia" en el caso de las dos menores localizadas muertas en un parque de Jaén capital, al tiempo en que ha incidido en que están abiertas todas las líneas de investigación, aunque ha incidido en que "hasta el momento se descarta la participación de terceras personas". (Leer más https://acortar.link/n0q7Ux)

· PSOE-A pide explicaciones a la Junta por "contratos con la trama corrupta de Almería" por procedimiento de emergencia

El PSOE-A ha animado este martes a representantes del PP a manifestarse "en la puerta de la Diputación de Almería" por "coherencia", tras haberse movilizado este pasado domingo en Madrid por los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, así como ha lanzado públicamente una serie de preguntas a la Junta de Andalucía por sus "contratos con la trama corrupta" del PP en Almería por la que se investiga, entre otros, al expresidente de la institución provincial Javier Aureliano García y al exvicepresidente Fernando Giménez. (Leer más https://acortar.link/RuMU1y)