Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 4 de noviembre a las 14 horas

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 4 de noviembre hasta las 14 horas:

· Expulsado 29 días del instituto de Albuñol (Granada) un alumno de 13 años tras apuñalar a un compañero de clase que está fuera de peligro

Un alumno de 13 años del instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, que ha apuñalado en el hombro a un compañero de 12 años en la mañana de este martes ha sido expulsado como medida cautelar durante 29 días de este centro educativo en el que han tenido lugar los hechos, que investiga la Guardia Civil y, en el ámbito escolar, la Inspección Educativa. Fuentes consultadas en la Junta por Europa Press han detallado que ha sido un profesor el que ha separado a los alumnos cuando se ha producido la agresión, que tenía lugar pasadas las 8,00 horas, y han hecho hincapié en que "el centro ha actuado con mucha rapidez trasladando al hospital al alumno herido", cuya vida no corre peligro. (Leer más https://acortar.link/OX4Q1A)

· Andalucía vuelve a superar la barrera de 600.000 parados tras sumar 2.535 en octubre

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en Andalucía en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de octubre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. (Leer más https://acortar.link/Kfpc7G)

· Cuatro detenidos por robar, tirotear y atropellar a un camionero en La Mojonera (Almería)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de un mismo clan por su presunta relación con el caso del camionero que el pasado mes de septiembre recibió dos disparos tras haber sido atropellado al intentar escapar de quienes fueron a robarle cuando descansaba en su vehículo estacionado en la Ciudad del Transporte, perteneciente al término municipal de La Mojonera (Almería). (Leer más https://acortar.link/Wzrbgd)

· Investigan si el niño fallecido atropellado en un accidente en Huétor Tájar (Granada) pudo sufrir acoso escolar

La Guardia Civil investiga si el niño de once años y origen boliviano que murió atropellado en un accidente el pasado domingo a primera hora de la mañana en el entorno de la A-92 en Huétor Tájar, en el Poniente de Granada, pudo sufrir acoso escolar previamente, a raíz de las declaraciones al respecto de la familia. Son unas diligencias distintas a las que sigue este cuerpo de seguridad por el siniestro en tanto no hay indicios de que ambos hechos puedan estar relacionados. (Leer más https://acortar.link/eJ8b18)

· Moreno pide "extremar precaución y evitar riesgos innecesarios" ante aviso naranja por lluvia en Huelva, Sevilla y Cádiz

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista este miércoles en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Así se ha pronunciado Moreno este martes durante una intervención tras presidir, en Aznalcóllar (Sevilla), la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca. (Leer más https://acortar.link/6c9ofJ)