Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 4 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 4 de noviembre hasta las 19 horas:

· Expulsado 29 días del instituto de Albuñol (Granada) un alumno de 13 años tras apuñalar a un compañero de clase que está fuera de peligro

Un alumno de 13 años del instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, que ha apuñalado en el hombro a un compañero de 12 años en la mañana de este martes ha sido expulsado como medida cautelar durante 29 días de este centro educativo en el que han tenido lugar los hechos, que investiga la Guardia Civil y, en el ámbito escolar, la Inspección Educativa. Fuentes consultadas en la Junta por Europa Press han detallado que ha sido un profesor el que ha separado a los alumnos cuando se ha producido la agresión, que tenía lugar pasadas las 8,00 horas, y han hecho hincapié en que "el centro ha actuado con mucha rapidez trasladando al hospital al alumno herido", cuya vida no corre peligro. (Leer más https://acortar.link/OX4Q1A)

· Prisión sin fianza para el detenido por la muerte violenta de su expareja en Moguer (Huelva)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Moguer (Huelva), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental ocurrida este pasado fin de semana en esta localidad. (Leer más https://acortar.link/QNVz8n)

· Sanidad envía requerimiento formal para que Andalucía remita en un mes datos de cribados de cáncer: "Dejen la soberbia"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que su departamento ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. García ha hecho una apelación expresa a la Junta de Andalucía, a la que ha reclamado "abandonar su soberbia" y "asumir su responsabilidad". (Leer más https://acortar.link/pSon8T)

· Moreno pide "extremar precaución y evitar riesgos innecesarios" ante aviso naranja por lluvia en Huelva, Sevilla y Cádiz

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista este miércoles en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Así se ha pronunciado Moreno este martes durante una intervención tras presidir, en Aznalcóllar (Sevilla), la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca. (Leer más https://acortar.link/6c9ofJ)

· Andalucía vuelve a superar la barrera de 600.000 parados tras sumar 2.535 en octubre

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en Andalucía en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de octubre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. (Leer más https://acortar.link/Kfpc7G)