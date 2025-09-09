Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 9 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 9 de septiembre hasta las 14 horas:

· Moreno presenta la nueva Ley andaluza de Vivienda que prioriza ampliar la oferta: "El intervencionismo no ha funcionado"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado este martes la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que este miércoles será aprobada por el Consejo de Gobierno y remitida al Parlamento, con la intención de que pueda quedar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura. Una de las prioridades de la nueva norma es ampliar la oferta de viviendas públicas protegidas en venta y en alquiler. (Leer más https://acortar.link/JUuHhC)

· Cae en Cádiz una red de narcotráfico que secuestró y torturó tres días a uno de sus miembros por perder un alijo

Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días en una vivienda de Puerto Serrano (Cádiz) a uno de sus integrantes culpándole de la pérdida de estupefacientes. Además, se ha dictado una requisitoria para uno de sus integrantes, que se encuentra fugado. (Leer más https://acortar.link/z3G7Zv)

· EEUU podrá enviar armamento a Israel a través de las bases de Morón y Rota pese al embargo anunciado por Sánchez

España mantendrá intacto el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos, por lo que Washington podrá continuar con los envíos de armamento a Israel, a pesar de la consolidación por ley del embargo anunciada por el presidente, Pedro Sánchez. Las bases militares estadounidenses de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) quedan excluidas de las medidas y Estados Unidos podrá usarlas para realizar envíos de armamento a Israel, habida cuenta de que el Convenio de Cooperación para la Defensa, que rige la colaboración en esta materia entre ambos aliados, no se tocará. Según el artículo 32 del documento, Estados Unidos está obligado a obtener autorización del Comité Permanente, que depende del Ministerio de Defensa, sobre operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español, pero no debe informar sobre el destino final de estas cargas cuando se realicen escalas. (Leer más https://acortar.link/buDJtf)

· Detectado un nuevo foco sospechoso de gripe aviar en una granja de Valverde del Camino (Huelva)

Las autoridades veterinarias de la Junta de Andalucía han comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la sospecha clínica de un foco de gripe aviar en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino, en la comarca del Andévalo Oriental de la provincia de Huelva, y los primeros análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete han confirmado el resultado positivo por PCR H5 en las muestras recibidas "a falta de confirmar los resultados de patogenicidad". (Leer más https://acortar.link/VkvHPX)

· Herido grave un trabajador de pirotecnia al explotarle un cohete durante las fiestas de Niebla (Huelva)

Un trabajador de pirotecnia de 57 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar herido al explotarle un cohete durante las fiestas del municipio onubense de Niebla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/ClBDpG)