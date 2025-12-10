Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 10 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 10 de diciembre hasta las 14 horas:

· El alcalde de Algeciras se da de baja temporalmente en el PP para defenderse de la denuncia del PSOE ante el Supremo

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Así, ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no renuncia a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador. (Leer más https://acortar.link/kLZDEX)

· La pareja de la madre del niño de Garrucha (Almería) habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte

La pareja de la madre de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha (Almería) el pasado miércoles, habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte, según se desprende del auto de prisión provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, en el que se detalla cómo el investigado "maltrataba y golpeaba de forma habitual" al pequeño "con conocimiento" de la madre. (Leer más https://acortar.link/GYxsK0)

· Cinco detenidos por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas (Málaga) para sustraer sus criptoactivos

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por el secuestro de una pareja en Mijas (Málaga) y el posterior asesinato del hombre, tras ser estos asaltados y retenidos con el fin de acceder a sus 'wallets' digitales y tratar de sustraer sus criptoactivos. (Leer más https://acortar.link/VA3raA)

· El SAS canceló 58.000 consultas, 670 cirugías y 22.000 pruebas en el primer día de huelga contra el Estatuto Marco

El primer día de huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la propuesta del Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad obligó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) este pasado martes a cancelar 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas. (Leer más https://acortar.link/lEi8K2)

· Trabajadores de Navantia en Cádiz para dos horas para reclamar la firma del convenio aprobado en octubre

Los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz han protagonizado en la mañana de este miércoles 10 de diciembre un paro de dos horas en su actividad para reclamar la firma del nuevo convenio colectivo, aprobado el pasado mes de octubre de 2025 por las plantillas en los distintos centros de la compañía. Fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que la aprobación del convenio "lleva unos trámites que están en curso", mostrando su confianza en que esté firmado "antes de fin de año". (Leer más https://acortar.link/AClivW)