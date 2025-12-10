Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 10 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 10 de diciembre hasta las 19 horas:

· El alcalde de Algeciras se da de baja temporalmente en el PP para defenderse de la denuncia del PSOE ante el Supremo

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Así, ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no renuncia a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador. (Leer más https://acortar.link/kLZDEX)

· Detenidos el expresidente de SEPI Vicente Fernández y Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', de la que finalmente ha sido absuelto el pasado viernes por la Audiencia Provincial de Sevilla junto al resto de acusados en la causa. Llegó a la SEPI de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Previamente había ocupado el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, para el que fue nombrado en febrero de 2016, cuando Montero era consejera andaluza de Hacienda. (Leer más https://acortar.link/69TWTW)

· La pareja de la madre del niño de Garrucha (Almería) habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte

La pareja de la madre de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha (Almería) el pasado miércoles, habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte, según se desprende del auto de prisión provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, en el que se detalla cómo el investigado "maltrataba y golpeaba de forma habitual" al pequeño "con conocimiento" de la madre. (Leer más https://acortar.link/GYxsK0)

· El SAS canceló 58.000 consultas, 670 cirugías y 22.000 pruebas en el primer día de huelga contra el Estatuto Marco

El primer día de huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la propuesta del Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad obligó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) este pasado martes a cancelar 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas. (Leer más https://acortar.link/lEi8K2)

· Intervenidos 1.500 kilos de hachís y 36 embarcaciones en una operación con 15 detenidos entre Huelva y Portugal

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal (GNR) han coordinado un dispositivo conjunto contra la delincuencia transfronteriza, --especialmente relativo al narcotráfico--, y de apoyo en el entorno de las zonas limítrofes entre la provincia de Huelva y sur de Portugal. El operativo ha concluido con 15 detenidos y la aprehensión de 1.509 kilos de hachís, 36.800 litros de carburante, 36 embarcaciones, de las cuales nueve son embarcaciones rápidas con motores de alta velocidad. (Leer más https://acortar.link/MV7n3d)