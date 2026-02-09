Junta, Ayuntamiento y Universidad de Sevilla impulsan la conmemoración de la boda de Carlos V

1050322.1.260.149.20260209132903 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, firma con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, el convenio con el Centro de Estudios Andaluces. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha firmado este lunes con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y con la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, un convenio de colaboración para impulsar la conmemoración del V Centenario de la Boda del Emperador Carlos V con Isabel de Portugal a través de un Congreso Internacional.

Según ha detallado la Junta en una nota, el Congreso conmemorativo tendrá lugar los días 11 al 13 de marzo en los Reales Alcácares (Sevilla) con un enfoque pluridisciplinar y con la participación de expertos en Historia Moderna, Historia Medieval, Historia del Arte e Historia de la Literatura.

En este sentido, Antonio Sanz ha destacado que la firma del convenio tiene como objetivo dar al Centenario de la boda la dimensión y el brillo que merece, "porque aquel enlace no fue un simple compromiso dinástico, fue un evento que transformó nuestra cultura, nuestro arte y nuestra proyección internacional y, por eso, al firmar esta alianza, no estamos cumpliendo un trámite, sino saldando una deuda de gratitud con nuestro propio legado histórico".

En esta línea, el alcalde ha señalado que "demostramos, una vez más, que la cooperación institucional es la mejor herramienta para poner en valor nuestra identidad". El Congreso es fruto de la cooperación institucional entre las tres entidades firmantes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla participa como entidad organizadora, a través del Patronato del Real Alcázar; la Junta de Andalucía lo hace a través de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), responsable de las labores de difusión y de las publicaciones posteriores; y la Universidad de Sevilla aporta la coordinación científica y académica del encuentro.

V CENTENARIO DE LA BODA DE CARLOS V E ISABEL DE PORTUGAL

El matrimonio entre Carlos V e Isabel de Portugal se celebró en Sevilla, en el Real Alcázar, en 1526, y tuvo profundas consecuencias políticas, simbólicas y culturales para la monarquía hispánica y para el conjunto de Europa.

La relevancia de este acontecimiento resulta especialmente significativa para la ciudad de Sevilla y para Andalucía, desde donde se gobernó un vasto imperio que abarcaba gran parte de Europa --España, Países Bajos, Luxemburgo, Franco Condado, Alemania, Austria, Nápoles, Sicilia y Cerdeña--, así como los territorios de la América española descubierta --Antillas, América Central y México-- y aún por explorar.

Esta iniciativa se suma a los numerosos actos que este año se celebran en diferentes localidades para conmemorar este episodio histórico de especial trascendencia para Andalucía.

Desde Sevilla, a finales de mayo de 1526, la corte imperial emprendió su traslado a Granada --con paradas en Carmona, Fuentes de Andalucía, Écija, Córdoba, Alcalá la Real, Santa Fe y otras poblaciones andaluzas--, donde los emperadores continuaron su luna de miel al tiempo que atendieron relevantes asuntos de Estado.

En el marco de esta conmemoración se desarrollarán diversas actividades, como exposiciones, representaciones teatrales y conferencias, entre las que destaca la celebración de este Congreso Internacional, que contará con la participación de especialistas universitarios de reconocido prestigio nacional e internacional, procedentes de países como Portugal, Francia, Países Bajos y Austria.

Entre los ponentes figuran investigadores y profesionales de reconocido prestigio, como Miguel Ángel Ladero Quesada, medievalista y académico de la Real Academia de la Historia; Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y Premio Nacional de Historia; Miguel Falomir Faus, director del Museo Nacional del Prado; así como los americanistas sevillanos Ramón Serrera, académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y correspondiente de la Real Academia de la Historia, y Pablo Emilio Pérez-Mallaína, también académico de la Real Academia de la Historia.

El Congreso, coordinado por el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, Juan José Iglesias Rodríguez, y el profesor titular de Historia Moderna de la misma institución, Jaime García Bernal, se articulará en tres grandes bloques temáticos centrados en los protagonistas, el contexto histórico y los escenarios del acontecimiento.

Más allá de la efeméride concreta, este Congreso tiene como objetivo poner en valor el protagonismo y la centralidad de Andalucía en un periodo de excepcional relevancia histórica, en el que España asumió un papel hegemónico a escala mundial, iniciado con el emperador Carlos V y prolongado hasta mediados del siglo XVII, conocido como el Siglo de Oro español.

En el acto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha estado acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, y por el director del Centra, Tristán Pertíñez.